Senado: tratan la eliminación de límites para la compra de tierras por extranjeros

Se prohíbe que puedan comprar tierras estado extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero.

Cómo quedan los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.

Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en forma fehaciente.

La notificación será dirigida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea este real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él.

Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley que son 10 días hábiles.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

Manejo del fuego

Se deroga el artículo que determinaba que, en caso de incendio de un predio rural, por 30 años no podía cambiarse el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, pastizales, praderas, matorrales y áreas periurbanas.

Cuando se trate de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino previsto en las actuales normas, pero se saca el plazo de 60 años establecidos en la ley que promovió Máximo Kirchner.

Pliegos judiciales

El temario establecido para la sesión de mañana contempla la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser tratado en el recinto de sesiones, mientras que la postulación rechazada por el Gobierno de Verónica Michelli, se debatirá en una próxima sesión junto con otros 23 candidatos a la justicia.

Y dos proyectos de creación de cámaras federales para Mar Del Plata y Tucumán impulsadas por el radical Maximiliano Abad y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza.

La lista de candidatos a jueces, defensores y fiscales que se aprobarán mañana recién se definirá antes de la sesión y lo difundirá el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto.

Fondos buitres

El Senado deberá debatir un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a los fondos buitres 171 millones de dólares para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y, de esa forma, evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, por ejemplo, las acciones de YPF.

El Gobierno cuenta con tiempo hasta el 30 de junio para abonar esos acuerdos, por lo cual busca ver aprobada esta ley antes de esa fecha.