Milei defendió en las redes el retiro del pliego de Michelli

El Presidente avaló un mensaje en redes del exjuez Ricardo Manuel Rojas, quien aseguró que el mandatario tien poder para frenar la nominación de un magistrado que había propuesto.
El presidente Javier Milei defendió este miércoles por primera vez el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mony candidata a ocupar una vacante en el Tribunal Oral Federal Criminal 3 de La Plata, y lo hizo a través de publicar un mensaje del ex magistrado, Ricardo Manuel Rojas, quien asegura que el mandatario tiene la potestad de retirar el pliego que ya presentó .
“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo”, dice el escrito que compartió Milei en X. “Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, dice el mensaje replicado por Milei.
El autor del mensaje, Ricardo Manuel Rojas, fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y juez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires, a quien el Gobierno le ofreció en 2025 ser procurador del Tesoro.
La nota formal remitida al Senado para retirar la postulación lleva las firmas del propio Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos como camaristas del fuero Penal Económico.
Ambos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio "Chiqui" Tapia.
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