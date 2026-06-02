Nueva restricción en la Línea Sarmiento: no habrá trenes entre Merlo y Moreno el fin de semana

El último tren de Once a su cabecera habitual en el Gran Buenos Aires partirá el sábado a las 8.18 y el primero el domingo a las 19.03. En sentido contrario las salidas serán a las 9.48 y 19.54. Se debe al avance de una obra de señalización.
Una nueva restricción en los servicios del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento afectará a los usuarios: será durante la mayor parte del fin de semana, en el que no circularán los trenes entre Merlo y Moreno "por mayor ventana horaria para el avance de la obra "instalación de nuevos circuitos de vía, señalamiento" a cargo de BRT (Benito Roggio Transporte), según un comunicado interno de Trenes Argentinos Línea Sarmiento difundido a través de redes sociales ayer lunes.
El último tren de Once a Moreno partirá a las 8.18, y el último en sentido contrario partirá de Moreno a las 9.48 (se trata de la misma formación). A partir de ese momento, habrá algunos trenes que cubrirán el trayecto entre Once y Merlo, pero otros terminarán en Castelar.
La restricción se extenderá a casi todo el domingo: el primer tren de Once a Moreno partirá a las 19.03, y el primero de Moreno a Once a las 19.54. La medida afectará además a quienes quieran utilizar los trenes del ramal Moreno-Luján-Mercedes, que deberán recurrir al también restringido servicio de micros para cubrir el trayecto entre Merlo y Moreno.
La medida provocará múltiples trastornos a quienes viajan en transporte público en el Oeste: no solo a los usuarios de la Línea Sarmiento sino también a los de las líneas de colectivos, que como se ha comprobado en anteriores limitaciones del servicio ferroviario no refuerzan su servicio adecuadamente. El Oeste es "Sarmiento-dependiente", debido a que no hay transporte automotor directo alternativo al servicio de la Línea Sarmiento: ningún colectivo conecta, por ejemplo, Haedo o Castelar con Moreno o Paso del Rey. Tampoco hay una línea de colectivos que una ninguna de las estaciones ubicadas entre Moreno y Haedo con Once.
Llamativamente, se trata de una regresión, ya que desde la década del 40 hasta 2003, la línea 52 -conocida como La Lujanera- conectaba Once con Luján circulando por la avenida Rivadavia. Durante un breve período -a partir de 1999, cuando fue operada por el Grupo Roggio, que también tiene a su cargo las líneas de subterráneos y el servicio que une Federico Lacroze con General Lemos de la Línea Urquiza- llegó a contar con servicios por la Autopista del Oeste, con la denominación Metrolíneas. Pero abruptamente pasó a ser operada por una cooperativa de conductores, luego quebró, y las autoridades del área de Transporte no dispusieron volver a concesionarla.
A modo de reemplazo, se le autorizó a la línea 57 -actualmente a cargo del Grupo DOTA- un servicio por autopista entre Once y Moreno, pero que no llega a la estación de trenes de la Línea Sarmiento, sino que termina en la Autopista del Oeste y avenida Victorica, a 16 cuadras de la estación, a la que la línea 57 llega, pero con ramales que van a Palermo y Luján.
Este se ha transformado en el año de las alteraciones en el ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento. En seisMNUI meses sumarán 19 los días en que se aplica alguna restricción. La primera fue el sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando no circularon los trenes entre Once y Haedo. El sábado 14 y domingo 15 del mismo mes directamente no hubo trenes entre Once y Moreno, mientras que el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), nuevamente estuvo interrumpido entre Once y Haedo.
El domingo 8 de marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. El sábado 28 del mismo mes desde el mediodía, estuvo cerrado el tramo entre Merlo y Moreno hasta el domingo 29 por la tarde. El jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril (Semana Santa), el servicio estuvo interrumpido entre Once y Liniers; última hora del sábado 9 y primera hora del domingo 10 de mayo no hubo trenes entre Once y Liniers. Y el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo no circularon trenes entre Merlo y Moreno y tampoco entre Moreno y Mercedes. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio no funcionó por el paro general convocado por la CGT.