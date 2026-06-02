Nueva restricción en la Línea Sarmiento: no habrá trenes entre Merlo y Moreno el fin de semana

Llamativamente, se trata de una regresión, ya que desde la década del 40 hasta 2003, la línea 52 -conocida como La Lujanera- conectaba Once con Luján circulando por la avenida Rivadavia. Durante un breve período -a partir de 1999, cuando fue operada por el Grupo Roggio, que también tiene a su cargo las líneas de subterráneos y el servicio que une Federico Lacroze con General Lemos de la Línea Urquiza- llegó a contar con servicios por la Autopista del Oeste, con la denominación Metrolíneas. Pero abruptamente pasó a ser operada por una cooperativa de conductores, luego quebró, y las autoridades del área de Transporte no dispusieron volver a concesionarla.

A modo de reemplazo, se le autorizó a la línea 57 -actualmente a cargo del Grupo DOTA- un servicio por autopista entre Once y Moreno, pero que no llega a la estación de trenes de la Línea Sarmiento, sino que termina en la Autopista del Oeste y avenida Victorica, a 16 cuadras de la estación, a la que la línea 57 llega, pero con ramales que van a Palermo y Luján.

Este se ha transformado en el año de las alteraciones en el ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento. En seisMNUI meses sumarán 19 los días en que se aplica alguna restricción. La primera fue el sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando no circularon los trenes entre Once y Haedo. El sábado 14 y domingo 15 del mismo mes directamente no hubo trenes entre Once y Moreno, mientras que el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), nuevamente estuvo interrumpido entre Once y Haedo.

El domingo 8 de marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. El sábado 28 del mismo mes desde el mediodía, estuvo cerrado el tramo entre Merlo y Moreno hasta el domingo 29 por la tarde. El jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril (Semana Santa), el servicio estuvo interrumpido entre Once y Liniers; última hora del sábado 9 y primera hora del domingo 10 de mayo no hubo trenes entre Once y Liniers. Y el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo no circularon trenes entre Merlo y Moreno y tampoco entre Moreno y Mercedes. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio no funcionó por el paro general convocado por la CGT.