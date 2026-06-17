Rosario: el Monumento Nacional a la Bandera recobró su esplendor

El intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro inauguraron las obras de restauración y puesta en valor integral del Monumento Nacional a la Bandera.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro inauguraron este miércoles las obras de restauración y puesta en valor integral del Monumento Nacional a la Bandera y encabezaron la primera ceremonia de promesa de lealtad al pabellón argentino frente a más de 4.500 niños de cuarto grado de distintos puntos del país.
De ese modo y luego de más de una década de parálisis, concluyeron los trabajos con una inversión de más de 4.000 millones de pesos realizada por la provincia de Santa Fe después de que el gobierno nacional desistiera de concluir los trabajos.
“Pasaron muchos años y hoy le devolvemos a la Argentina un Monumento Nacional a la Bandera con el esfuerzo de la provincia de Santa Fe y con el corazón de la ciudad de Rosario. Y lo hacemos en un momento especial de esta ciudad, que salió de lo peor que pueda vivir una ciudad en la Argentina”, expresó el intendente rosario.
“La historia de esta obra, que hoy coincide con el inicio de la promesa de la Bandera de chicos de toda la Argentina, habla mucho del país, habla mucho de Rosario, porque en este lugar Belgrano, contra las órdenes del poder central, mandó a hacer y enarbolar la bandera. Catalina se la alcanzó, y esta ciudad quedó marcada para siempre”, agregó Javkin.
La obra demandó una inversión total de más de 4.000 millones de pesos por parte del Gobierno de Santa Fe, que decidió asumir la finalización del proyecto luego de que los trabajos quedaran paralizados bajo la órbita nacional en reiteradas ocasiones. Así, el Estado provincial decidió hacerse cargo de una deuda de 1.456 millones de pesos que el Estado nacional mantenía con la empresa contratista, además de destinar otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes.
En este sentido, el jefe comunal remarcó: “En nuestros 300 años no hay día más importante que el que Belgrano enarboló bandera aquí. Es la historia de una pelea todavía no resuelta. ¿En dónde mira el país su desarrollo? ¿En el interior, que es donde se genera la riqueza, el trabajo, el esfuerzo de la Argentina? ¿O en el poder central en Buenos Aires? Con distintos símbolos, con distintos hechos, siempre fue así, siempre fue la misma pelea”.
Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que “la obra, la inmensidad del Monumento Nacional a la Bandera, habla por sí misma. Creo que no tenemos que agregar ningún adjetivo para describir esta majestuosidad. Pero, fundamentalmente, lo que representa para el pueblo de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina”.
De esta manera, Pullaro contó cómo se tomó la decisión de terminar la obra: “Lo hicimos con recursos de la provincia de Santa Fe, de todos los santafesinos. Porque, lo decimos con mucha claridad, cuando los recursos públicos se administran con austeridad, y cuando no se roba, la plata alcanza en la República Argentina”.
Al finalizar el acto los funcionarios se trasladaron al Patio Cívico donde se realizó el tradicional corte de cinta y se llevó a cabo la primera Promesa de Lealtad a la bandera, protagonizada por más de 4.500 niñas y niños de escuelas de distintas provincias del país. Así, con la inauguración de las obras de refacción y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera dieron inicio las actividades oficiales que culminarán el sábado con el acto central y los festejos populares por el Día de la Bandera.
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