Rosario: el Monumento Nacional a la Bandera recobró su esplendor

La obra demandó una inversión total de más de 4.000 millones de pesos por parte del Gobierno de Santa Fe, que decidió asumir la finalización del proyecto luego de que los trabajos quedaran paralizados bajo la órbita nacional en reiteradas ocasiones. Así, el Estado provincial decidió hacerse cargo de una deuda de 1.456 millones de pesos que el Estado nacional mantenía con la empresa contratista, además de destinar otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes.

En este sentido, el jefe comunal remarcó: “En nuestros 300 años no hay día más importante que el que Belgrano enarboló bandera aquí. Es la historia de una pelea todavía no resuelta. ¿En dónde mira el país su desarrollo? ¿En el interior, que es donde se genera la riqueza, el trabajo, el esfuerzo de la Argentina? ¿O en el poder central en Buenos Aires? Con distintos símbolos, con distintos hechos, siempre fue así, siempre fue la misma pelea”.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que “la obra, la inmensidad del Monumento Nacional a la Bandera, habla por sí misma. Creo que no tenemos que agregar ningún adjetivo para describir esta majestuosidad. Pero, fundamentalmente, lo que representa para el pueblo de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina”.

De esta manera, Pullaro contó cómo se tomó la decisión de terminar la obra: “Lo hicimos con recursos de la provincia de Santa Fe, de todos los santafesinos. Porque, lo decimos con mucha claridad, cuando los recursos públicos se administran con austeridad, y cuando no se roba, la plata alcanza en la República Argentina”.

Monumento a la Bancera 2

Acto de Promesa de Lealtad a la Bandera

Al finalizar el acto los funcionarios se trasladaron al Patio Cívico donde se realizó el tradicional corte de cinta y se llevó a cabo la primera Promesa de Lealtad a la bandera, protagonizada por más de 4.500 niñas y niños de escuelas de distintas provincias del país. Así, con la inauguración de las obras de refacción y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera dieron inicio las actividades oficiales que culminarán el sábado con el acto central y los festejos populares por el Día de la Bandera.