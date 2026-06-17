El gobierno de La Rioja decretó asueto tras el triunfo de la Selección

El asueto tendrá vigencia únicamente durante la mañana y no implicará una paralización total de la actividad estatal.

El antecedente más reciente fue el feriado nacional decretado en 2022, cuando la selección argentina obtuvo la Copa del Mundo en Qatar.

El Gobierno nacional, en ese momento a cargo de Alberto Fernández, decretó día libre para que los argentinos pudieran salir a festejar el título mundial obtenido y la medida se formalizó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y abarcó a todo el territorio nacional, pese a que los festejos tuvieron lugar exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires.

“Declárase feriado nacional el día 20 de diciembre de 2022 con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la SELECCIÓN MASCULINA ARGENTINA DE FÚTBOL el título de Campeones Mundiales de Fútbol obtenido en la ‘Copa Mundial de la FIFA CATAR 2022′″, sostenía el texto firmado por Alberto Fernández, en aquel entonces presidente.

Desde el predio de Ezeiza partió una caravana el 20 de diciembre que colapsó el Obelisco, la Plaza de Mayo y la AU 25 de Mayo. Más de 4 millones de personas salieron a la calle para ver pasar el micro de los campeones del mundo.