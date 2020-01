El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. No se pagan honorarios ni cuotas, se mantienen con sus propias contribuciones cada uno de los grupos que funcionan en Avellaneda y Lanús, muchos desde hace varias décadas.

Desde Alcohólicos Anónimos aclararon que "la entidad no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa. El objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad", señalo uno de sus componentes.

También y como un nuevo alerta, la fuente sentenció: "Hace más de cinco años que las bebidas se potencian, eso no quiere decir que haya más alcohólicos, quiero decir que es una enfermedad, no los es el que toma a veces. Entre la juventud hay quienes toman más y hay más problemas. Vamos a hablar a los colegios, explicamos la enfermedad y cómo nos fue a nosotros. Hacemos promoción de la recuperación, no somos una liga antialcohólica, no perseguimos a nadie. Somos los que nos recuperamos por el programa, recuperamos amigos y familia. Hasta el gusto del asado, de comidas que antes no se disfrutaban, la bebida no lo permitía".

El vocero, con esperanza pese a la dureza del tema, dijo: "Es una enfermedad de autodiagnóstico, no hay estadísticas. Los grupos son libres. Tenemos profesionales que colaboran con la comunidad, no en los grupos. Si vienen es como integrantes". Sin embargo, entre las mujeres y jóvenes la adicción avanzó en los últimos años.

Según el informe, el grupo Sarandí funciona en Mitre 3779, lunes, miércoles, viernes de 19 a 21, y domingos de 18 a 20. El de "Avellaneda turno tarde" en 12 de Octubre 234, lunes, miércoles y viernes, de 14 a 16. "Martín Fierro": Guaminí esquina Martín Fierro, Wilde, capilla Del Valle, domingos de 19 a 21; grupo "Humildad" en Belgrano 2675, Sarandí, los martes y jueves, de 19 a 21; grupo "Los Amigos": Camino. General Belgrano 3250, Villa Domínico, lunes, miércoles, viernes y domingos, de 19 a 21.

El grupo "14 de abril" en Rodó 245 (altura. Belgrano al 6000, Wilde, jueves de 19 a 20,30); grupo "Asunción", en Asunción 226, Avellaneda (lunes y jueves de 19 a 21, con cuatro décadas de existencia); el grupo Wilde en la iglesia de Raquel Español 371, Wilde. Grupo Avellaneda Centro: Belgrano 580, los miércoles de 19 a 21; el intergrupo en Sarandí reuniones primer y tercer martes de cada mes.

Dentro del área Sudoeste bonaerense, hay grupos en Margarita Weild 1248, Lanús Este, lunes, miércoles y viernes, desde las 19; en Colón 2533, de Lanús Oeste (Escalada); Coronel Burelas 31, Gerli Oeste y en los hospitales Narciso López, OºHiggins 1355, jueves a las 17 y en Evita en Río de Janeiro 1930. También, hay actividad en Aguapey y Corvalán, Monte Chingolo.