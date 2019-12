En la calle 52 B, entre 134 y 134 A estuvo el intendente electo de Berazategui por el Frente de Todos, Juan José Mussi.

Señaló que "estos centros de atención gratuita que tenemos en los barrios son una forma de decirle a la gente que para nosotros la salud es algo primordial. Si no tenemos salud y educación, no tenemos Patria; y si no cuidamos a la cría, no tenemos futuro".

Marisol Torres, directora de Enfermería de la Secretaría de Salud municipal, expresó que "más allá de que todos los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) tienen su área de vacunación, surgió la idea de ampliar a la comunidad esta posibilidad. En Sábatto tenemos el centro de vacunación principal, por la cantidad de demanda; pero para facilitarle el acceso a la gente que está más alejada, esta zona es estratégica desde el punto de vista geográfico para la comunidad de Gutiérrez y El Pato".

Nuevas instalaciones

Con una inversión 100 por ciento municipal, se realizó la integración de dos edificios linderos: el actual CAPS 36 y el edificio cedido por Coopecur, donde se construyó el centro de vacunación.

La obra permitió sumar tres nuevos consultorios, tres salas de espera y vacunatorio, que atiende de 8 a 16, de lunes a viernes; mientras que el Centro de Salud lo hace de lunes a viernes, de 7 a 18, y sábados, domingos y feriados de 8 a 20.

Durante el acto de inauguración, se homenajeó también a familiares de los héroes de la Patria. Estuvo presente Carmen Araujo, madre de Elbio Araujo, héroe de Malvinas, quien recordó: "Vivíamos acá en Berazategui por el 82. Cuando pasó todo, el doctor Mussi fue el primero que se acercó a casa y nos brindó ayuda. Berazategui siempre fue para nosotros nuestra ciudad adoptiva. Me siento muy emocionada y agradecida".

Y agregó: "Los familiares son los grandes olvidados. Ahora nos están teniendo en cuenta, porque esa bomba que cayó allá, arriba de donde estaba mi hijo, también cayó en casa y dejó un hogar destruido".

También estuvo presente una de las 6 mujeres instrumentadoras quirúrgicas veteranas de Malvinas, Silvia Barrera. Ella estuvo a bordo del buque Hospital Almirante Irízar -único navío de la Armada-, junto con otras 5 instrumentadoras quirúrgicas, agentes civiles y voluntarias. En pleno bombardeo de los alrededores de Puerto Argentino, les tocó desempeñarse atendiendo a los heridos: "El barco estaba preparado para 250 camas y trajimos 380, trabajamos curando a nuestros soldados, que era para lo que habíamos ido".

Luego habló del enojo que sintió los primeros años cuando eran invisibilizadas y cómo de a poco empezaron a tenerlas en cuenta: "Primero, los mismos veteranos fueron acompañándonos a que se nos reconozca; después comenzó el interés del periodismo y, una vez que los periodistas se interesan, todo es más fácil para el reconocimiento de nuestra historia, que es lo que más importa. Este reconocimiento de hoy son caricias al alma que hará que Berazategui nos quede en el corazón".