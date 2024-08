¿Cómo relacionarnos mejor con la pareja e hijos? / Por Romina Atencio

¿Cómo darnos cuenta si nuestro comportamiento está disparado por una herida de la infancia? Por lo general estos comportamientos son:

- Impulsivos: se disparan sin darnos tiempo a pensar (reacciones emocionales).

- Desproporcionados con la situación (exagerados).

Desproporcionados en autoridad (con nuestros hijos especialmente).

- Nos arrepentimos y nos sentimos mal al hacerlos (cuando ya pasaron).

Distinguir esto nos ayuda a frenar y revisar la herida.

Las tres principales heridas de la infancia son:

Herida de abandono. Un niño sin la atención o el cuidado que esperaba de los padres o cuidadores (abuelos, maestros, tíos o cualquier persona con vínculo emocional, hace que con el tiempo se desarrollen conductas como la hipervigilancia o el miedo a vincularse de verdad con otro ser humano. Quienes la tienen, suelen agarrarse por encima de todo, allí donde se les presta atención o cuidado, por pequeño que sea. Por miedo a quedarse solos, a no ser cuidados. Sus reacciones suelen ser reclamos a la falta de cuidado o atención.

Herida de rechazo. Son personas que durante su infancia no han recibido la aceptación o validación que necesitaban, ya sea por parte de otros niños, padres o maestros. Al crecer, creen que no merecen querer ni ser queridos. Esta falta de merecimiento se suele ver reflejada en miedos al qué dirán, miedo a la mirada de los demás y por lo general miedo a vivir la vida. Miedo al cambio, etc.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

Herida de injusticia. Los padres de quienes tienen esta herida emocional han sido muy severos, exigentes o autoritarios con ellos durante su infancia. Por más que el niño se esforzase por contentarlos, sienten que no lo consiguieron. Siempre los logros celebrados, se acompañaban con un “pero...” La sensación es de que nunca era suficiente. De mayores, sienten que no son lo suficientemente buenos ni útiles y se ponen la máscara de la rigidez y la autoexigencia. Es decir, que suelen dejar proyecto sin terminan, o suelen tener miedo al fracaso. En las relaciones suelen ser demandantes y con baja autoestima.

Es importante que sepas que siempre para poder relacionarte mejor, debes trabajar en tu herida. La herida es eso que no podemos controlar, porque duele. Imaginate que tenés una herida en el brazo, una herida abierta, que arde y duele mucho. Entonces yo quiero darte una caricia en el brazo, con las mejores intenciones, pero sin querer toco tu herida. ¿Cuál crees que será tu reacción? Seguramente reacciones desproporcionadamente, y te enojes. No es ni tu culpa ni la mía, sino de la herida que no estás atendiendo.

Si realmente quiere comenzar a tener mejores relaciones, donde no existan los reclamos, donde puedas valorarte y darte la pareja que te mereces, donde tus hijos no tengan que escuchar tus gritos o castigos desmedidos, y la vida comience a cambiar de color, te invito el sábado 24 de agosto a un taller vivencial en el barrio de Belgrano, (en Centro integral Génesis instagram: @centro_genesis) en Buenos aires, donde vamos a sanar juntas estas heridas, para que puedas comenzar a vivir de forma mas plena y liviana, con mejores relaciones. Si te interesa participar, podés contactarte a mi correo: [email protected] o seguirme en Instagram para mas información: @diosaalmica. ¡Te espero!