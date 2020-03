Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el aislamiento social preventivo y obligatorio, y en el marco de los 20 mil argentinos que aguardaban regresar al país tras estar varados en el exterior, Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, advirtió que “se van a disparar el número de enfermos de coronavirus en función de los casos importados”.

Según explicó Piovano, el número de enfermos por coronavirus se dispararía “si se incluye a los 20 mil” argentinos que, se espera, retornarán a la Argentina en los próximos días.

“Estas personas van a tener que ‘comerse’ de 15 a 20 días adentro de sus casas. En ese periodo, los que tengan el virus van a dar síntomas y el número de casos que de positivo va a engrosar la lista (de contagiados por Covid-19)”, destacó.

No obstante, la infectóloga afirmó que, por lo pronto, esto no sucedería con los casos autóctonos (contagios en el país), gracias a “las medidas que estamos tomando, y la actitud que está teniendo la gran mayoría de la población y que están atentos a denunciar a quienes no están en cuarentena”.

Cabe rememorar que, en las últimas horas, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, explayó que para fines de abril va a haber “14 mil camas de aislamiento” disponibles en Provincia.

En sintonía, horas antes, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo que se espera que “en abril haya un aumento significativo de casos”.

Sin embargo, Piovano dejó en claro que el pico de casos de Covid-19 podría llegar, inclusive, antes, aunque aclaró que “el gobierno siempre va a dar un margen”.

“Si cortamos la llegada de personas provenientes de afuera y las mantenemos, a las que ya vinieron, en aislamiento y a sus contactos también, yo creo que el pico va a ser a principios de abril, no porque el virus esté circulando en la población, sino que vamos a estar detectando a aquellos que vinieron de afuera y comenzaron a mostrar síntomas”, señaló al tiempo que añadió que, para que se dé el mayor registro de casos entre fines de abril y comienzo de mayo, tendría que ser en el hipotético suceso de que los turistas argentinos se enfermen “en el último minuto que se subieron al avión”.

De esta manera, reflexionó que “si se infectaron una semana antes de venir y, por ejemplo, vienen hoy, lo más probable es que muestren síntomas la semana que viene” y alertó que, aún, “estamos en un estadio temprano del virus y recién estamos en fase de contención, por eso la preparación de las camas de aislamiento”.

La gripe

Por otro lado, la infectóloga hizo una comparación con la gripe y una supuesta “histeria colectiva” por parte de la población en general en relación al Covid-19, aunque recalcó que “está bien” que el sistema de salud “no afloje”, porque “si aflojamos, alguno que quedó afuera va a empezar a infectar a la gente”.

“Nosotros tenemos un azote muy importante, y que nos ha causado muchísimas muertes, que es la gripe, la cual todos los años mata 10 mil o 15 mil personas. El año pasado, según la Sociedad Argentina de Infectología, hubo 32 mil muertes por gripes y neumonías asociadas, y nadie dijo nada”, explicó Piovano, quien participa en el programa “Por Las Dudas Escuchá” (FM 89.3).

Al tiempo que agregó: “Esto (el aislamiento) nos viene bien, también, para la gripe, porque el contagio de la gripe es igual (al del coronavirus). Entonces, si no vienen más del norte con la gripe del allí, vamos a tener menos casos de gripe para que la gente no esté enloquecida, porque ahora el problema es cada persona que tiene fiebre alucina que tiene el virus”.

Y finalizó: “En el hospital Cenareso, ingresó un paciente con una bronquitis, porque es fumador, estuvo en la calle mojado y consumiendo paco. Está lo más lejos de tener coronavirus, porque ese paciente no ha tenido contacto con nadie que haya viajado. Sin embargo, cuando entró y tosió dos veces, el personal, en un primer momento, se desbordó. Entonces, les hablamos y les explicamos que identifiquen los casos sospechosos, que son aquellos que tienen antecedentes epidemiológicos de haber viajado, sino vamos a enloquecer”.

