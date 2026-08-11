Salta fue pionera en el cobro de atención médica a extranjeros

La implementación de la reglamentación -agrega la nota- "demuestra ser altamente efectiva en la reducción de la afluencia de pacientes extranjeros. Así, de los 31.561 pacientes extranjeros atendidos en 2023, se pasó a 77 en 2024 y a 10 hasta julio de este año. Esta drástica reducción en la demanda de atención por parte de pacientes no residentes impactó positivamente en la operatividad de los centros de salud".

Finalmente, se destaca que "en la Resolución nacional se especifica que, al igual que en Salta, la atención de emergencias seguirá garantizada para todas las personas, esto es, será atendida toda situación que represente un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales del paciente".