Salta fue pionera en el cobro de atención médica a extranjeros

El Gobierno provincial recordó que fue el primero en cobrar la atención médica no urgente a extranjeros no residentes en Argentina- Este martes el Gobierno Nacional aplicó la misma medida.
El Gobierno de Salta recordó este martes que fue el primero en aplicar el cobro a extranjeros no residentes de la atenciòn médica no urgente y destacó los buenos resultados de esa medida que el Ministerio de Salud de la Nación dispuso instrumentar desde este mismo día por medio de la resolución N° 1066/2026.
Desde principios de 2024, la administración del gobernador Gustavo Sáenz puso en marcha este sistema en los hospitales provinciales, con lo cual -destacan en un comunicado- "se logró no sólo un ahorro considerable en los costos operativos en Salud -que fue destinado a compra de ambulancias e insumos para los hospitales provinciales- sino revertir la presencia de los denominados Tours de Salud desde países vecinos".
Recientemente el ministro de Salud salteño, Federico Mangione, destacó que “ahora tenemos camas para nuestros pacientes”. Precisamente, -se destaca.-"la idea central que inspiró la decisión del Ejecutivo provincial: se debe privilegiar los recursos en la atención de los salteños y atender a un criterio de justicia ante la falta de reciprocidad en el extranjero para los salteños".
Hasta ahora -se indica en el comunicado-, "el dinero ahorrado permitió la adquisición de 34 nuevas ambulancias. Esta mejora en la capacidad de respuesta de emergencias es un claro ejemplo de cómo la gestión eficiente de los recursos se traduce en beneficios directos para los salteños".
La implementación de la reglamentación -agrega la nota- "demuestra ser altamente efectiva en la reducción de la afluencia de pacientes extranjeros. Así, de los 31.561 pacientes extranjeros atendidos en 2023, se pasó a 77 en 2024 y a 10 hasta julio de este año. Esta drástica reducción en la demanda de atención por parte de pacientes no residentes impactó positivamente en la operatividad de los centros de salud".
Finalmente, se destaca que "en la Resolución nacional se especifica que, al igual que en Salta, la atención de emergencias seguirá garantizada para todas las personas, esto es, será atendida toda situación que represente un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales del paciente".