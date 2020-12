Coronavirus | Pfizer pidió "condiciones inaceptables"

Según el funcionario, quien se expresó en conferencia de prensa en Casa Rosada, el laboratorio puso "condiciones inaceptables" a las que vinculó estrechamente con que “la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva”.

"Se nos pidió una ley que les diera inmunidad, esa ley salió. Después, desde la casa central de Pfizer en Estados Unidos decían que esa ley no era suficiente, que había que hacer una nueva ley, y además que el contrato no lo firmara yo sino el presidente. Son condiciones un poco inaceptables", desarrolló González García.

Pese a esta situación adversa, el ministro se mostró optimista en llegar a firmar un convenio: "Tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, no puedo dejar de decir que fueron los primeros con los que negociamos. Fue la primera que el presidente Alberto Fernández recibió cuando anunció que haría el estudio de Fase 3 en la Argentina. Se hizo en una institución del Estado, como es el Hospital Militar", destacó el funcionario.

En ese sentido, González García resaltó que "la expectativa siempre fue importante, más allá de que tenga que ser refrigerada a -80 grados". Y precisó: "Hemos buscado adecuar la logística para que podamos tener esa vacuna a esa temperatura".

"Mis temores son que la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva (…). No quiero pensar mal, pero no quiero que no correspondan con la actitud que tuvo el Gobierno argentino. La esperanza la sigo teniendo de que podamos contar con esa vacuna", sostuvo.

Ante este contexto, el funcionario reveló cuál es la postura del Gobierno en la negociación que pareciera seguir abierta: “Les hemos pedido que revean toda esa circunstancia porque la voluntad política de Argentina es tener todas las vacunas. La prioridad es cuándo la íbamos a tener. Ellos cambiaron las condiciones".

"Yo hablaba de que íbamos a tener algunas vacunas en diciembre. Era la vacuna de Pfizer, para diciembre, enero y febrero. Después de febrero teníamos acceso a otras vacunas más fáciles operativamente, es muy difícil hacer una vacunación masiva con una vacuna de esas características", se lamentó González García.

ADEMÁS:

El Gobierno pidió extremar los cuidados en las fiestas ante la suba de casos

Coronavirus: menos plata, menos trabajo y menos comida