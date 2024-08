Cuando el mandato de la pareja nos impide disfrutar / Por Romina Atencio

Te invito a que revisemos juntos lo que significa decir que estamos solos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar si realmente estás solo? Mirá a tu alrededor... Si no tenés familia o amigos, no será tu pareja la que te saque de esa soledad. Si no te tenés a vos mismo, no será tu pareja la que te saque de esa soledad.

La cultura nos vende la pareja como algo indispensable. Si no es de a dos que no sea. El soltero suele ser mal visto. Pareciera que disfrutar de nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra vida solos está mal.

El otro día mi terapeuta me ayudó a ver que no siempre queremos pareja. ¿Qué pasa si tenemos sueños o proyectos que la pareja no acompaña? ¿Está mal querer ir por nuestros sueños mas salvajes? La respuesta es que no está mal, ¡al contrario!

Pero muchas veces nos pasa que anulamos nuestros deseos porque no son compartidos... y nos olvidamos del dicho “mas vale sólo que mal acompañado...” y preferimos la compañía para evitar la tan temida soledad. Y en nombre del mandato, terminamos muchas veces viviendo una vida en el medio entre los sueños de uno y los sueños de otro.

El problema es que, muchas veces, los sueños se van apagando porque los compartiste una vez... y eras una o un delirante... Los compartiste dos veces y te invitaron a “bajar a la realidad”... Los compartiste tres veces y “no hay plata para eso, o es imposible” y así, fueron pasando los años, y no sólo vos, sino también tu pareja, se fueron olvidando de lo que alguna vez soñaron.

Y después la vida se acomoda más o menos bien, y están super cómodos donde están. Y esa es la muerte en vida. Pero nada de esto es culpa de alguno de ustedes. Este es el mandato de la pareja, que se cala en cada uno de nosotros hasta el punto de no dejarnos disfrutar la vida.

Si estás en pareja y estás en una situación como la que te describí recién, esta es una señal para comenzar a salir de ahí. Puede ser que tengas miedos, o sientas culpa, pero creeme que es preferible atreverse y que salga mal a nunca intentar.

Si estás soltero o soltera, y tenés pensamientos como “debería tener pareja” “mis amigos están con alguien y yo estoy sólo o sola” o sientes culpa por no poder disfrutar de tu soltería... te invito a indagar el mandato detrás de esa emoción. No digo que no sea genuino tu deseo de estar en pareja. Lo que digo es que busques la emoción genuina para poder descubrir si es un mandato o un deseo lo que te hace construir una vida de a dos. No es fácil distinguirlo.

El primer paso es seguir tu emoción. Si es culpa, angustia o miedo... sea cual sea el caso, por ahi, no es. El mandato no va de la mano con el disfrute pleno. Si no estás disfrutando cada minuto, pregúntate qué estás haciendo ahí. Puede que necesites un cambio.

Si necesitas acompañamiento para gestionar alguna emoción, no dudes en contactarte conmigo. ¡Te espero! Romi.