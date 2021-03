Dejan sin vacunar a personal de salud y la Ciudad admite un nuevo "error"

"Vine a las 8 de la mañana que era la hora a la que estaba citada y una persona en la puerta me dijo que no podía pasar porque, por un problema de logística, la vacuna no iba a estar hoy; le pregunté cuándo iban a estar y me dijo que era lo único que sabía", dijo en diálogo con el canal C5N una psicóloga.

Los trabajadores de la salud convocados debían recibir la segunda dosis de la vacuna Sinopharm contra la Covid-19, que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó al momento para inmunizar a menores de 60 años.

En este sentido, el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Battistella, atribuyó la situación de hoy a un "error administrativo" en la comunicación que -según indicó- hizo que un sector de esos trabajadores y trabajadoras no fueran notificados debidamente de la suspensión de los turnos que les habían sido asignados para este miércoles.

"Desde el día de ayer, todos los turnos de esta semana en adelante los reprogramamos y por eso hubo cerca de 50 o 60 profesionales que no recibieron el mensaje, que fueron los que se acercaron, que por supuesto se les reprogramará cuando se defina exactamente el tiempo de esta segunda dosis", sostuvo el funcionario.

En declaraciones al canal A24, Battistella negó además que el motivo de ese hecho haya sido una supuesta falta de vacunas: "Exactamente que no había dosis no fue el motivo, sino que, a raíz de las últimas conversaciones que estamos teniendo y de las evidencias que van apareciendo, se está reevaluando cuál es el intervalo más adecuado de interdosis para la vacuna Sinopharm".

En el centro de vacunación implementado en el club River Plate, uno de los que funciona en el ámbito porteño, habían sido citados también para hoy adultos mayores con turnos para inocularse la vacuna Sputnik V, en coincidencia con el personal de salud que permaneció agolpado en la puerta a la espera de una respuesta de las autoridades de la ciudad.

Cerca del mediodía, y luego de que trascendieran en medios de comunicación y redes las imágenes y el malestar entre el personal de salud que aguardaba frente al club River Plate, el Ministerio de Salud porteño dio a conocer un comunicado en el que atribuyó la situación a "un error" consistente en que "50 personas cuyos turnos habían sido cancelados no recibieron la notificación correspondiente y esta mañana no pudieron ser atendidos".

Sin embargo, a unos metros de la entrada al club, una médica asistencial señaló que había recibido "tres mails para confirmar el turno de vacunación de hoy" y agregó: "Uno me llegó ayer mismo y hoy cuando llegué me saltan con esto. Es una vergüenza".

"Nos dicen que no está la dosis, que no llegaron a la Ciudad las vacunas, pero eso lo dicen los voluntarios porque no hay un funcionario que nos explique con certeza. No entiendo como si ayer estaba la dosis y me mandan un mail, hoy de repente no está", apuntó la mujer, que aseguró que no se movería del lugar hasta que su turno sea reasignado.

Una psicopedagoga aseguró, por su parte, que había llegado "a las 7 de la mañana y la justificación (del servicio sanitario porteño) es que no vinieron las segundas dosis de Sinopharm. Un señor que se identificó como responsable de logística, de apellido Vallejos, me dijo que las vacunas están en el depósito de la Ciudad y, como es feriado, no las pueden trasladar".

Al igual que la médica asistencial, la mujer sostuvo en diálogo con TN que había recibido la confirmación del turno por mail pero que otro voluntario del Gobierno de la Ciudad en las puertas de River le explicó que "a ellos les figura como cancelado el turno".

Con todo, en su comunicado de prensa, el Ministerio porteño de Salud, que encabeza Fernán Quirós, expresó que quienes habían asistido esta mañana a la fallida convocatoria en River Plate "están siendo informados de que, en cuanto sea posible, serán contactados para aplicarles la segunda dosis" de Sinopharm.

Recién pasadas las 12:30, tras más de cinco horas de espera en algunos casos, personal del operativo oficial de vacunación comenzó a otorgar, por orden de llegada, un certificado a las personas que no pudieron ser vacunadas en donde dejó constancia de que "no recibió la segunda dosis de la vacuna Sinopharm en el día de la fecha".

El documento, firmado por el "coordinador zonal" del operativo en esa sede, afirma que la citación se "reprogramará y se comunicará el nuevo turno" al trabajador sanitario que debió haber sido vacunado hoy.

La de ayer miércoles no fue la primera jornada fallida de vacunación en la Ciudad.

Hace dos semanas, ese operativo ya había puesto en evidencia falta de organización cuando miles de personas mayores de 80 años, con turno para vacunarse, y sus acompañantes quedaron hacinados frente a las instalaciones del estadio Luna Park y del Club San Lorenzo, otros de los dos vacunatorios del distrito.

Ese día se otorgaron más de 1.700 turnos para cada una de las sedes y no se contempló la cantidad de acompañantes, ni se delimitó un lugar para hacer las filas con distanciamiento social, sillas, agua y paradores o toldos para que los adultos mayores puedan esperar cómodos su turno y no bajo la inclemencia del sol, como terminó aconteciendo, lo que provocó incluso desmayos a algunos ciudadanos que habían asistido a la convocatoria.

La falta de organización tanto en el Luna Park del barrio porteño de San Nicolás como en el predio que el club San Lorenzo tiene en Boedo provocaron demoras de más de tres horas, un día en que la temperatura alcanzó los 29 grados por lo que algunas personas tuvieron que ser asistidas por personal del SAME.

Al igual que hoy, Quirós ensayó en esa oportunidad una disculpa pública, al señalar: "Deberíamos haber podido prever y tener una respuesta más rápida" ante el caos y el enojo que adultos mayores porteños expresaron frente al Luna Park y al Club San Lorenzo.

