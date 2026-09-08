Detectaron en Argentina tres casos de una nueva variante del coronavirus

La variante BA.3.2 fue identificada en muestras analizadas por el Malbrán. Salud aseguró que, por ahora, no hay evidencia de que provoque cuadros más graves.
Argentina confirmó tres casos de la variante BA.3.2 del SARS-CoV-2, identificados a través del sistema de vigilancia genómica de la ANLIS Malbrán. Desde el Ministerio de Salud señalaron que, hasta el momento, este nuevo linaje no implica un riesgo adicional significativo para la población.
Los casos corresponden a personas residentes en la provincia de Buenos Aires y fueron detectados a partir de muestras recolectadas entre el 26 de abril y el 18 de julio.
En ese período fueron analizados mediante secuenciación 21 genomas, de los cuales tres, equivalentes al 14%, correspondieron a la variante BA.3.2. Uno de los pacientes debió ser internado debido a comorbilidades previas, aunque los tres afectados tuvieron una evolución favorable.
BA.3.2 es un linaje derivado de Ómicron BA.3 y fue incorporado a nivel internacional dentro de la categoría de Variante Bajo Monitoreo (VUM).
La primera identificación de esta variante tuvo lugar en Sudáfrica en noviembre de 2024. Antes de ser detectada en Argentina, ya había sido reportada en diferentes países del continente americano, como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guayana Francesa.
El seguimiento por parte de las autoridades sanitarias responde principalmente a la evolución de la variante y a sus particularidades genéticas. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia que permita asociarla con cuadros más graves. Incluso, un especialista citado por Infobae sostuvo que no existen señales de que BA.3.2 sea más peligrosa que las variantes que circularon durante el invierno de 2025-2026.
Luego de la detección de los primeros casos en el país, el Ministerio de Salud destacó la necesidad de continuar con la vigilancia virológica y epidemiológica, además del monitoreo de los indicadores de gravedad. El objetivo es evaluar de manera permanente la transmisibilidad, severidad y evolución de BA.3.2.
En paralelo, el Boletín Epidemiológico Nacional informó que la circulación del SARS-CoV-2 en Argentina permanece en niveles bajos y estables.