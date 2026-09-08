Detectaron en Argentina tres casos de una nueva variante del coronavirus

La primera identificación de esta variante tuvo lugar en Sudáfrica en noviembre de 2024. Antes de ser detectada en Argentina, ya había sido reportada en diferentes países del continente americano, como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guayana Francesa.

El seguimiento por parte de las autoridades sanitarias responde principalmente a la evolución de la variante y a sus particularidades genéticas. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia que permita asociarla con cuadros más graves. Incluso, un especialista citado por Infobae sostuvo que no existen señales de que BA.3.2 sea más peligrosa que las variantes que circularon durante el invierno de 2025-2026.

Luego de la detección de los primeros casos en el país, el Ministerio de Salud destacó la necesidad de continuar con la vigilancia virológica y epidemiológica, además del monitoreo de los indicadores de gravedad. El objetivo es evaluar de manera permanente la transmisibilidad, severidad y evolución de BA.3.2.

En paralelo, el Boletín Epidemiológico Nacional informó que la circulación del SARS-CoV-2 en Argentina permanece en niveles bajos y estables.