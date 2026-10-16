Día Mundial de la Alimentación: innovación y acceso a una nutrición saludable, los desafíos globales

El representante permanente de la FAO en Argentina, Rodrigo Castañeda Sepúlveda, sostuvo: “La innovación solo cambia vidas cuando es accesible a todos y se construye entre muchos actores: gobiernos, universidades, sector privado, organizaciones y sociedad civil. La Argentina ha demostrado que sabe producir alimentos. El reto es demostrar que también puede liderar la innovación que demanda nuestra manera de producir, distribuir y consumir alimentos”.

La formación de hábitos alimentarios saludables desde los primeros años de vida resulta clave para favorecer una mejor nutrición.

El mensaje del papa León XIV

Con motivo de la fecha, el papa León XIV envió un mensaje al director general de la FAO, Qu Dongyu, en el que alertó sobre la contradicción de un mundo que registra avances tecnológicos constantes mientras millones de personas continúan atravesando situaciones de hambre y pobreza. Para el Pontífice, esta problemática excede las cuestiones económicas y técnicas, y constituye una crisis ética que obliga a replantear el modelo de desarrollo.

“El progreso global, que avanza cada vez más rápido, va acompañado de la persistencia del hambre y la pobreza. Este no es un problema técnico ni económico, sino una profunda crisis antropológica y ética”, expresó en un texto difundido por Vatican News.

En el mismo mensaje, agregó: “La innovación que el mundo necesita no se mide únicamente por la cantidad de grano obtenida, sino por la promoción de la dignidad humana otorgada por Dios y por la integridad del ecosistema que el ser humano está llamado a preservar”.

El Papa también cuestionó la falta de respuestas frente al hambre y afirmó: “El hambre no puede considerarse una anomalía estadística, pues se debe en gran parte a una falta de voluntad política y de caridad colectiva". Asimismo, calificó de “intolerable” que, en un contexto de avances técnicos sin precedentes, “el pan siga siendo un privilegio y el agua una mercancía disputada”.

Además, remarcó que “el acceso regular a una alimentación inocua, adecuada, suficiente y acorde con la dignidad de cada persona es un derecho humano fundamental”. Por ese motivo, sostuvo que asegurar ese acceso “es una obligación de justicia que compromete a los Estados y a la comunidad internacional”.

En otro tramo de su mensaje, León XIV advirtió: “El pan no es un instrumento de presión geopolítica ni un activo financiero volátil. Nunca debe utilizarse como arma de guerra”. También llamó a asumir un compromiso con las próximas generaciones mediante la protección de los recursos naturales y la valoración de los conocimientos tradicionales de quienes trabajan la tierra.

Finalmente, aclaró que el desafío no consiste en descartar los avances tecnológicos, sino en complementarlos con la experiencia acumulada por los productores rurales. En ese sentido, expresó: “No se trata de rechazar el progreso tecnológico, sino de integrarlo con el saber del agricultor, que ha afianzado su conocimiento del suelo y del clima a lo largo de siglos de atenta observación”.