Día Mundial de la Alimentación: innovación y acceso a una nutrición saludable, los desafíos globales

La jornada se conmemora este viernes bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”. La FAO advierte sobre los problemas alimentarios a nivel mundial.
Este viernes se celebra el Día Mundial de la Alimentación bajo el lema “Innovar hoy para nutrir mañana”. La iniciativa de este año pone el foco en cómo las nuevas ideas y herramientas pueden contribuir a resolver los desafíos alimentarios actuales y sentar las bases de un futuro mejor. Para ello, propone integrar los avances innovadores con los saberes tradicionales y promover enfoques que incluyan a toda la sociedad.
La meta es garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, diversos, seguros y nutritivos, sin poner en riesgo el cuidado del medioambiente. Explica que el lema fue impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que tiene una importancia estratégica.
En ese sentido, el documento remarca que innovar no significa únicamente incorporar nuevas tecnologías, sino también utilizar el conocimiento para fortalecer la soberanía alimentaria. La transformación de los sistemas de producción de alimentos representa una oportunidad para dar respuestas concretas a la inseguridad alimentaria, utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles y garantizar el derecho a una alimentación saludable, segura y soberana.
De acuerdo con las cifras de la FAO, se calcula que 672 millones de adultos y 124 millones de menores tienen obesidad en el mundo, mientras que 40 millones de niños menores de cinco años presentan sobrepeso. Entre los principales factores se encuentra la modificación de los hábitos alimentarios, especialmente en las poblaciones urbanas. Además, investigaciones del organismo advierten que la comida rápida ganó terreno frente a las comidas preparadas en el hogar y desplazó alimentos esenciales, como frutas y verduras, que fueron reemplazados en muchos casos por productos con harinas, azúcar, grasas y sal.
El representante permanente de la FAO en Argentina, Rodrigo Castañeda Sepúlveda, sostuvo: “La innovación solo cambia vidas cuando es accesible a todos y se construye entre muchos actores: gobiernos, universidades, sector privado, organizaciones y sociedad civil. La Argentina ha demostrado que sabe producir alimentos. El reto es demostrar que también puede liderar la innovación que demanda nuestra manera de producir, distribuir y consumir alimentos”.
La formación de hábitos alimentarios saludables desde los primeros años de vida resulta clave para favorecer una mejor nutrición.
Con motivo de la fecha, el papa León XIV envió un mensaje al director general de la FAO, Qu Dongyu, en el que alertó sobre la contradicción de un mundo que registra avances tecnológicos constantes mientras millones de personas continúan atravesando situaciones de hambre y pobreza. Para el Pontífice, esta problemática excede las cuestiones económicas y técnicas, y constituye una crisis ética que obliga a replantear el modelo de desarrollo.
“El progreso global, que avanza cada vez más rápido, va acompañado de la persistencia del hambre y la pobreza. Este no es un problema técnico ni económico, sino una profunda crisis antropológica y ética”, expresó en un texto difundido por Vatican News.
En el mismo mensaje, agregó: “La innovación que el mundo necesita no se mide únicamente por la cantidad de grano obtenida, sino por la promoción de la dignidad humana otorgada por Dios y por la integridad del ecosistema que el ser humano está llamado a preservar”.
El Papa también cuestionó la falta de respuestas frente al hambre y afirmó: “El hambre no puede considerarse una anomalía estadística, pues se debe en gran parte a una falta de voluntad política y de caridad colectiva". Asimismo, calificó de “intolerable” que, en un contexto de avances técnicos sin precedentes, “el pan siga siendo un privilegio y el agua una mercancía disputada”.
Además, remarcó que “el acceso regular a una alimentación inocua, adecuada, suficiente y acorde con la dignidad de cada persona es un derecho humano fundamental”. Por ese motivo, sostuvo que asegurar ese acceso “es una obligación de justicia que compromete a los Estados y a la comunidad internacional”.
En otro tramo de su mensaje, León XIV advirtió: “El pan no es un instrumento de presión geopolítica ni un activo financiero volátil. Nunca debe utilizarse como arma de guerra”. También llamó a asumir un compromiso con las próximas generaciones mediante la protección de los recursos naturales y la valoración de los conocimientos tradicionales de quienes trabajan la tierra.
Finalmente, aclaró que el desafío no consiste en descartar los avances tecnológicos, sino en complementarlos con la experiencia acumulada por los productores rurales. En ese sentido, expresó: “No se trata de rechazar el progreso tecnológico, sino de integrarlo con el saber del agricultor, que ha afianzado su conocimiento del suelo y del clima a lo largo de siglos de atenta observación”.