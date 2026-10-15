Marcha Federal Universitaria: el Gobierno acusó a los manifestantes por los incidentes

Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada.



El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o… pic.twitter.com/qRJcbdcIrh — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 15, 2026

Denuncian provocación de la policía

Las fuerzas de seguridad presentes Marcha Federal Universitaria tiraron gases lacrimógenos y enviaron camiones hidrantes contra los manifestantes. Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Plaza del Congreso.

En este contexto, el presidente del bloque peronista en Diputados (Unión por la Patria) Germán Martínez, bajó del recinto, luego de los incidentes de que protagonizaron las fuerzas de seguridad encargadas del operativo y alguno de los manifestantes, y habló con la prensa: “Hubo una provocación”, afirmó.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, concluyó el diputado.

Integrantes de diferentes organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales comenzaron a llegar este mediodía a las inmediaciones del Congreso Nacional para participar de la Marcha Federal Universitaria que se lleva a cabo en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de FInanciamiento para las casas de altos estudios de todo el país. El acto central fue pasada las 16.00

La protesta se articula sobre cuatro temas centrales de demanda: presupuesto universitario y científico, Ley de Tierras, endeudamientos y las paritarias destinadas al área de discapacidad. A su vez, la presión en la calle coincidirá con la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados, donde bloques opositores intentarán reunir el número de legisladores necesario para derogar el mega DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei.