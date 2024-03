En busca de la felicidad / Por Romina Atencio

Pero, cuando hablamos de que las personas “somos” de determinada manera, nos estamos condenando a la monotonía y a la no posibilidad de cambio. Es decir, básicamente, si nunca nadie cambiase, el mundo nunca habría evolucionado. Yo creo que no somos, ni estamos, sino que estamos siendo, en determinado momento, de determinada manera. Que no somos seres acabados, sino que estamos en permanente proceso de cambio y modificación.

Lo que hicimos en el pasado es parte de un estar siendo pasado. No nos sirve buscar evidencia de acciones para justificar un estado del presente, porque eso sólo fundamenta un JUICIO, una opinión. Un juicio no es más que una interpretación que se construye con nuestras creencias, mandatos. Es decir, todo lo vivido, aprendido, observado, leído, usado a lo largo de nuestra vida.

El domingo pasado hablamos de la importancia de dejar el pasado y el futuro y concentrarnos en el hermoso presente. El regalo del momento presente. Nuestra cultura tiende a buscar respuestas para todo y las respuestas no son necesariamente las mejores amigas de la incertidumbre. El tema es que es en la incertidumbre donde ocurre la posibilidad. Si creo que voy a conseguir resultados diferentes siendo la misma persona... sin cambiar... entonces, ¿Cómo es que no tengo esos resultados ya? Es evidente que primero tengo que cambiar yo, para poder lograr cosas diferentes. Y lo hermosos es que si se puede. Si se puede cambiar.

No somos más que una pila de hábitos y aprendizajes, que creemos verdad. Pero sólo basta con abrir los ojos y mirar el mundo. Si lo que yo creo verdad, fuera verdad para todos, todos estaríamos igual, seríamos iguales. Pero no es así. ¿Qué cambia? Mi mirada. Cambio yo, y cambia mi mundo.

Si buscamos permanentemente describir lo que vemos, y no usamos la imaginación para crear realidades diferentes, es poco probable que esa realidad diferente se de. Podemos modificar nuestro estar siendo o nuestro SER... ¡claro que si! Nuestro cerebro no busca nuestra felicidad, busca nuestra seguridad, nuestra supervivencia. Lo hace mediante el seguimiento de conductas que conoce. Por eso lo desconocido, lo nuevo, no es el camino ideal para el cerebro.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

Pero entonces... si queremos hacer acciones diferentes, para obtener resultados diferentes, ¿qué solución tenemos? Bueno, hay muchas, pero esencialmente, modificando nuestro observador del mundo, generando hábitos nuevos, por ejemplo. Decimos que modificamos nuestro observador del mundo para que nuestro mundo cambie... Imaginemos el famoso “vaso lleno, vaso vacío”.

El vaso tiene la misma cantidad de agua. Depende del observador, el juicio de lleno o vacío. Quien lo ve medio vacío, está observando la carencia, lo que le falta al vaso para estar “lleno”. El que lo ve medio lleno, está observando la abundancia. Pero lleno para su percepción de lo que significa estar lleno. Para otra persona, va a estar lleno, desde su propia interpretación de lo que significa estar lleno.

Posiblemente esté observando las posibilidades que le otorga esa cantidad de agua, y todo lo que puede hacer con ella y ni siquiera note que podría haber más agua en el vaso... porque ve posibilidad en lo que el vaso ya tiene. También podríamos decir que quien lo ve vacío no ve carencia sino posibilidad de generar más agua... por lo tanto, no todo es blanco o negro.

Al final, ni siquiera en el refrán del Vaso lleno, Vaso vacío, había dos opciones, sino muchas más. ¿Podrías decir que hoy aprendiste algo nuevo? ¿Creés que este aprendizaje cambió algo en vos? Bueno, ojalá que sí, así ya te das cuenta que podés cambiar. No hay camino correcto. Hay caminos y elecciones. Podés elegir quedarte siendo la misma persona, sin abrirte a reflexiones, o podés elegir algo diferente para el futuro. La pregunta es ¿Cuál vas a elegir para tu vida?