Farmacity y Fundación Huésped promueven el diagnóstico temprano del VIH

La campaña tendrá lugar en 15 tiendas de Farmacity en la Ciudad de Buenos Aires. En cada una se habilitan los Gabinetes de Salud, donde las personas podrán realizar el autotest de VIH de manera gratuita y voluntaria. El proceso contará con el acompañamiento de profesionales especialmente capacitados para la atención personalizada, quienes ofrecerán orientación y garantizarán un entorno seguro y confidencial. Además, en cuatro farmacias se sumará el apoyo de voluntarios de Fundación Huésped, quienes reforzarán la información y promoverán la concientización.

“En Farmacity queremos facilitar el acceso a la salud y generar experiencias que mejoren la vida de las personas. Por eso, desde hace años nos sumamos a la campaña de Fundación Huésped, un actor sanitario clave en la prevención y el cuidado frente al VIH, con el objetivo de concientizar y ampliar las posibilidades de que más personas accedan a un diagnóstico temprano. Pondremos a disposición 15 farmacias para que quienes se acerquen a realizarse el autotest de VIH cuenten con un entorno cuidado, seguro y confidencial, y puedan asesorarse con nuestros profesionales especialmente capacitados”, sostiene Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales en Farmacity.

Por su parte, Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, afirma: “¿Quién puede asegurar que siempre se cuidó? Esta campaña busca concientizar sobre la necesidad de hacerse el test de VIH, al menos una vez en la vida. La alianza con Farmacity nos permite acercar el testeo gratuito, cada vez a más personas”.

En nuestro país, el 45% de los diagnósticos de VIH se realizan de manera tardía, a pesar de que el test es gratuito en el sistema de salud. Además, se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen, y se estima que cada año 6400 personas adquieren VIH, sin conocimiento de ello.

Esta campaña conjunta de Farmacity y Fundación Huésped busca facilitar el acceso a la información y al diagnóstico temprano, ya que la única manera de saber si una persona contrajo VIH es a través de un test. Existen diferentes tipos de pruebas para detectar el virus: los tests rápidos, que se realizan con una pequeña muestra de sangre y brindan resultados en pocos minutos; los tests convencionales, que se procesan en laboratorios y requieren mayor tiempo para la entrega de resultados; y los autotests, que cada persona puede realizar por sí misma, de manera confidencial y segura.

El autotest de VIH permite obtener un resultado preliminar a partir de una pequeña gota de sangre del dedo colocada en una tira reactiva. El resultado puede leerse en menos de 20 minutos y, al igual que en otras pruebas basadas en anticuerpos, requiere una confirmación posterior según su resultado. En Argentina ya se comercializan algunas de las modalidades aprobadas internacionalmente y pueden adquirirse de forma privada en farmacias.