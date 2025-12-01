Día Mundial contra el VIH: ¿por qué es crucial reforzar la información y el testeo?

La jornada fue impulsada por la Organización Mundial de la salud (OMS) en 1988 durante la Cumbre Mundial de Ministros de Salud, y desde entonces gobiernos, organizaciones y comunidades de todo el mundo se unen para visibilizar avances, desafíos y derechos vinculados al acceso a la salud.

Según la OMS, el VIH continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud pública global. Desde el inicio de la epidemia, se estima que el virus causó la muerte de unas 44,1 millones de personas. Hacia fines de 2024, alrededor de 40,8 millones vivían con VIH, de los cuales el 65% residía en África. Solo ese año, unas 630.000 personas murieron por causas vinculadas al virus y 1,3 millones adquirieron la infección.

Para este año el lema elegido fue: “Cero muertes por SIDA en el 2030”. La campaña busca generar conciencia sobre la enfermedad avanzada por VIH y alcanzar la eliminación para 2030.

En Argentina, según datos de la Fundación Huésped casi la mitad de las detecciones se produce en etapas avanzadas en el país. El último Boletín Epidemiológico reveló que por año se diagnostican un promedio de 5.300 casos nuevos de VIH, en más de 98% de los casos la vía de transmisión es por relaciones sexuales. Por año 2,5 habitantes de cada 100.000 mueren por esta causa.

VIH y sida: qué son y cómo se transmiten

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunológico y debilita las defensas del organismo. Cuando no se trata, puede evolucionar hacia su etapa más avanzada, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). La función inmunitaria suele medirse mediante el recuento de linfocitos CD4, células clave en la respuesta frente a infecciones.

Distinguir entre VIH y sida sigue siendo fundamental en la comunicación en salud. El VIH es el virus que afecta el sistema inmunológico y que, sin tratamiento, puede progresar hacia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Detectarlo a tiempo permite comenzar la terapia adecuada y prevenir que la infección avance hasta el sida.

El virus se transmite por contacto con sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna. Las vías confirmadas son:

Vía sexual: relaciones vaginales, anales u orales sin protección.

Vía sanguínea: compartir jeringas o elementos punzantes.

Vía perinatal: durante el embarazo, parto o lactancia.

Recordemos que actualmente no existe vacuna contra el VIH y la medida de prevención más eficaz es el uso correcto del preservativo y el uso de antirretrovirales en determinadas situaciones de riesgo.