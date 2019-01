Por día, se asignan 50 números, equivalentes a las dosis que se reparten en esta oficina, destinadas a las personas que se acercan sin turno antes de viajar a aquellos destinos señalados como zona de riesgo por la Organización Mundial para la Salud.

Aquellos que no obtienen el número deben esperar al día siguiente, por lo que muchos se quedan acampando durante la noche en la puerta de Pedro de Mendoza 301.

"Llegamos ayer a las 6 de la mañana, no llegamos (a conseguir un número) entonces tuvimos que quedarnos la noche acá, debajo del puente”, relató un joven de 29 años que esperaba junto a su mujer y un niño de apenas un año.

"Somos de Tigre y si íbamos y volvíamos seguramente hoy tampoco conseguíamos lugar, y viajamos en 10 días a Florianópolis, así que estamos justo con el tiempo”, explicó en referencia a la cantidad de días previos con los que deben vacunarse quienes viajen a zonas de riesgo.

En tanto, su mujer consideró que “es inhumano hacer esperar a las personas durante toda la noche, deberían dar más números, más información o ampliar los lugares de vacunación; ahorramos todo el año para ir a Brasil, pensamos que darse una vacuna era más fácil”.

Una joven oriunda de Avellaneda, contó: "No conseguí número, seguramente que me tenga que quedar a pasar la noche acá, y no es un lugar que parezca muy seguro”. Además, aseguró que llamó a los vacunatorios de su municipio, de Lanús, Avellaneda, La Plata y Florencio Varela y no hay vacunas en ninguno.

Quiénes deben vacunarse y dónde hacerlo

Deben vacunarse quienes estén por viajar a las zonas de riesgo, con al menos 10 días de anticipación. La vacuna se aplica a partir de los 9 meses de edad hasta los 60 años. Los mayores de esta edad deberán realizar una consulta médica previa para evaluar el riesgo de la vacuna.

En la Ciudad de Buenos Aires, funcionan como centros de vacunación los hospitales Muñiz, Pirovano, Argerich, Durand y Grierson, así como los Centros de Salud y Acción Comunitaria 26, 33, 16 y 8. Los turnos se pueden gestionar telefónicamente al 4123-3257.

En dos de los tres centros de vacunación que dependen de la Nación, Sanidad de Fronteras y Hospital Sommers, continúa vigente el sistema de turnos online, lo mismo que para el Hospital Posadas.

Se puede consultar en la página www.argentina.gob.ar la red de vacunatorios de la provincia de Buenos Aires y el interior del país, así como las recomendaciones y el listado completo de las zonas de riesgo.

Áreas de Brasil donde se recomienda estar vacunado

En Paraguay, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela se requiere un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros mayores de 1 año o que llegan de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, y en algunos, más específicamente aquellos que provengan de Brasil.