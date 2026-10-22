Salud |

Francia registró el primer caso humano documentado del virus Shamonda

El paciente, que tenía una inmunodepresión grave, murió a comienzos de octubre en Lyon. Las autoridades investigan el contagio, que habría ocurrido por la picadura de un mosquito.

Las autoridades sanitarias de Francia informaron el primer caso documentado de una persona infectada con el virus Shamonda. El paciente, que padecía una inmunodepresión grave y recibía tratamiento médico en Lyon, murió a comienzos de octubre.

¿Qué es el virus Shamonda?

El virus Shamonda es un agente infeccioso que circula principalmente entre animales y se transmite mediante la picadura de mosquitos del género Culicoides.

Fue identificado por primera vez en Nigeria durante la década de 1960. Desde entonces, se registraron casos esporádicos en ganado de distintas regiones de África, así como en Japón.

Hasta este episodio, no existían registros oficiales de infecciones en seres humanos, pese a que el virus había sido detectado durante décadas en África y Asia.

Las autoridades francesas señalaron que, por el momento, no se identificó un riesgo para la salud de la población general.

ADEMÁS: Menopausia: nuevas pautas recomiendan la terapia hormonal para aliviar los síntomas

Qué se sabe sobre el paciente fallecido

De acuerdo con la información oficial, el hombre se encontraba bajo tratamiento en Lyon por una enfermedad grave y presentaba un cuadro de inmunodepresión severa.

Las primeras investigaciones sugieren que las complicaciones neurológicas que sufrió antes de morir podrían haber estado relacionadas con la infección por el virus Shamonda.

Sin embargo, el caso continúa bajo análisis para determinar con mayor precisión las circunstancias y consecuencias de la infección.

Cómo habría ocurrido el contagio

La hipótesis principal de los investigadores es que el paciente contrajo el virus a través de la picadura de un mosquito del género Culicoides infectado, en el este de Francia.

Las autoridades destacaron que se trata de un episodio excepcional, registrado en una persona cuyo sistema inmunológico se encontraba gravemente comprometido.

Ante la detección del caso, Francia notificó la situación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), organismos que podrán evaluar la información disponible y su posible relevancia sanitaria.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados