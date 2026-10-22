Francia registró el primer caso humano documentado del virus Shamonda

El paciente, que tenía una inmunodepresión grave, murió a comienzos de octubre en Lyon. Las autoridades investigan el contagio, que habría ocurrido por la picadura de un mosquito.
Las autoridades sanitarias de Francia informaron el primer caso documentado de una persona infectada con el virus Shamonda. El paciente, que padecía una inmunodepresión grave y recibía tratamiento médico en Lyon, murió a comienzos de octubre.
El virus Shamonda es un agente infeccioso que circula principalmente entre animales y se transmite mediante la picadura de mosquitos del género Culicoides.
Fue identificado por primera vez en Nigeria durante la década de 1960. Desde entonces, se registraron casos esporádicos en ganado de distintas regiones de África, así como en Japón.
Hasta este episodio, no existían registros oficiales de infecciones en seres humanos, pese a que el virus había sido detectado durante décadas en África y Asia.
Las autoridades francesas señalaron que, por el momento, no se identificó un riesgo para la salud de la población general.
De acuerdo con la información oficial, el hombre se encontraba bajo tratamiento en Lyon por una enfermedad grave y presentaba un cuadro de inmunodepresión severa.
Las primeras investigaciones sugieren que las complicaciones neurológicas que sufrió antes de morir podrían haber estado relacionadas con la infección por el virus Shamonda.
Sin embargo, el caso continúa bajo análisis para determinar con mayor precisión las circunstancias y consecuencias de la infección.
La hipótesis principal de los investigadores es que el paciente contrajo el virus a través de la picadura de un mosquito del género Culicoides infectado, en el este de Francia.
Las autoridades destacaron que se trata de un episodio excepcional, registrado en una persona cuyo sistema inmunológico se encontraba gravemente comprometido.
Ante la detección del caso, Francia notificó la situación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), organismos que podrán evaluar la información disponible y su posible relevancia sanitaria.