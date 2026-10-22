Francia registró el primer caso humano documentado del virus Shamonda

Las autoridades francesas señalaron que, por el momento, no se identificó un riesgo para la salud de la población general.

Qué se sabe sobre el paciente fallecido

De acuerdo con la información oficial, el hombre se encontraba bajo tratamiento en Lyon por una enfermedad grave y presentaba un cuadro de inmunodepresión severa.

Las primeras investigaciones sugieren que las complicaciones neurológicas que sufrió antes de morir podrían haber estado relacionadas con la infección por el virus Shamonda.

Sin embargo, el caso continúa bajo análisis para determinar con mayor precisión las circunstancias y consecuencias de la infección.

Cómo habría ocurrido el contagio

La hipótesis principal de los investigadores es que el paciente contrajo el virus a través de la picadura de un mosquito del género Culicoides infectado, en el este de Francia.

Las autoridades destacaron que se trata de un episodio excepcional, registrado en una persona cuyo sistema inmunológico se encontraba gravemente comprometido.

Ante la detección del caso, Francia notificó la situación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), organismos que podrán evaluar la información disponible y su posible relevancia sanitaria.