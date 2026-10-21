Menopausia: nuevas pautas recomiendan la terapia hormonal para aliviar los síntomas

El respaldo llega después de años de cautela en torno a estos medicamentos. A comienzos de la década de 2000, el uso de hormonas cayó con fuerza tras los resultados de la Women’s Health Initiative (WHI), un estudio que detectó un aumento de ciertos riesgos, entre ellos el cáncer de mama y algunos problemas cardiovasculares, con determinadas formulaciones. Desde entonces, el tratamiento recuperó parte de su popularidad, pero todavía lo utiliza una minoría de mujeres.

De todos modos, la terapia hormonal no es adecuada para todas las pacientes. Quienes tienen antecedentes de coágulos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares o determinados tipos de cáncer pueden necesitar evitarla o analizar alternativas con especialistas. El riesgo no es igual para todas las personas y también depende del tipo de hormona, la forma de administración y los antecedentes médicos.

En ese sentido, la guía señala que las formulaciones pueden influir en la seguridad del tratamiento. Por ejemplo, los parches de estrógeno podrían ser una alternativa con menor riesgo de coágulos que las pastillas para algunas pacientes, aunque la elección debe definirse según cada caso y con asesoramiento médico.

Para quienes no pueden o no quieren tomar hormonas, el ACOG recomienda alternativas farmacológicas. Entre ellas se encuentran los antidepresivos de las familias ISRS e IRSN, que pueden ayudar a reducir los sofocos, y los antagonistas de los receptores de neuroquinina, una clase de medicamentos que actúa sobre mecanismos cerebrales relacionados con estos síntomas.

La guía también contempla opciones no farmacológicas, aunque la evidencia disponible varía según la intervención. La terapia cognitivo-conductual, las prácticas de atención plena, el ejercicio físico y la hipnosis clínica pueden ayudar con algunos síntomas, especialmente los problemas de sueño y los cambios en el estado de ánimo. La acupuntura también aparece entre las alternativas posibles, pero con evidencia de menor calidad.

Qué síntomas contempla la nueva guía

Las recomendaciones se concentran en los sofocos, los sudores nocturnos y las alteraciones del sueño relacionadas con la menopausia. También analizan los cambios de humor, aunque el organismo considera insuficiente la evidencia para recomendar a favor o en contra de la terapia hormonal como tratamiento específico para ese problema.

La guía no aborda todos los síntomas que pueden aparecer durante esta etapa. Entre los que quedan fuera se encuentra el síndrome genitourinario de la menopausia, que puede incluir sequedad vaginal y molestias urinarias. En esos casos, los médicos pueden indicar estrógeno vaginal, cuyo efecto es más localizado, especialmente cuando no hay otros síntomas que justifiquen una terapia hormonal sistémica.

Otro punto central es que las hormonas no se recomiendan para prevenir enfermedades cardíacas ni el deterioro cognitivo en personas sin síntomas menopáusicos. El objetivo de las nuevas pautas es tratar manifestaciones concretas que afectan la calidad de vida, no utilizar estos medicamentos como estrategia general de prevención de enfermedades crónicas.

Las especialistas consultadas valoraron que las recomendaciones promuevan una conversación más abierta sobre la menopausia y las opciones disponibles. Aun así, advirtieron que evaluar los riesgos requiere algo más que una fórmula general: la indicación debe considerar el historial médico y las preferencias de cada paciente, con controles periódicos para revisar si el tratamiento sigue siendo apropiado.