Las bebidas "light" no son tan inofensivas como se cree

"La mejor bebida que hay para los humanos es y seguirá siendo el agua, seguida del té y el café sin azúcar ni endulzantes", aseguran.

Las bebidas “light” son una opción más saludable que las denominadas “regulares” pero según un estudio publicado en la revista “Journal of the American College of Cardiology”, ambas opciones están asociadas a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.