Las dietas tienen un final y los buenos hábitos duran para siempre

"Cuando yo empecé me decían 'todo muy lindo pero sin dieta yo no bajo de peso, esto no sirve para bajar' y de hecho todavía hay quien lo cuestiona, hasta que lo prueba y se da cuenta que es real”, comenzó explicando Laura Romano.

Estamos muy acostumbrados a escuchar que para bajar de peso la única forma es dejando de comer -valga la redundancia- cosas "engordantes" como chocolates, productos que contienen azúcar, cereales, pizza o incluso las pastas, pero ¿Es la única forma? ¿Es realmente el chocolate un producto prohibido a la hora de querer bajar de peso? y la respuesta es NO. No es la única forma y el chocolate no es un producto prohibido. Se puede comer rico, sano, sin prohibirse de nada y aún así bajar de peso. ¿Cómo? Generando buenos hábitos y con una serie de pautas que la licenciada en nutrición nos comentó.

“Yo digo, cuanto más estricta es la dieta, más rápido bajás, es innegable el descenso rápido de peso. Pero, también más rápido lo recuperás, porque el beneficio no es a largo a plazo, no aguantás una dieta estricta mucho tiempo”, apuntó Romano quien impulsa a sus pacientes a seguir una vida saludable donde los buenos hábitos marcan la diferencia y donde la regla del 80/20 se convierte en un modo de vida.

"80/20 tiene que ver con un modo de vida, donde el 80% del tiempo vamos a elegir alimentos saludables, en porciones saludables –para cada persona- y el otro 20% del tiempo vamos a elegir aquellas comidas que no son nutricionalmente adecuadas, pero que son parte de nuestra vida, como la medialunas, las papas fritas, la pizza, la hamburguesa", detalló Romano.

Pero ¿Por qué funciona esta regla? Según la licenciada al ponerles un título a esas comidas, lo legalizamos, y al no sentir culpa, tomamos mejores decisiones y de esa forma pueden convivir los dos mundos.

¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para comer rico y bajar de peso?

1. Vivir 80-20

Hacer la mayor parte del tiempo aquello que necesitás para bajar de peso, siempre aconsejado por un profesional de la salud porque cada persona es un mundo y sus necesidades son diferentes, pero sin dejar de privarse.

¿Qué está dentro del 80 y que está dentro del 20? "Es muy difícil determinarlo a grandes rasgos, porque hay que conocer a la persona, pero lo que sirve es entender que si tu objetivo es bajar de peso tenés que, durante el 80% del tiempo, hacer comidas que te hagan bajar de peso, eso significa que sean en menor cantidad de lo que vos venías comiendo y en el 20% van a ser comidas que no van a cumplir tu objetivo, pero al ser solo el 20% del tiempo, vas a poder bajar de peso igual "

2. Hacer foco en la cantidad, no sólo en la calidad

Un ejemplo que suele subir Laura en sus redes (@integralnutricion) es el tamaño de las porciones en especial la de los frutos secos, donde se suele creer que por ser saludables se puede comer en cualquier cantidad.

"Si quiero bajar de peso tengo que tener en cuenta la cantidad también. Porque el descenso de peso no se va a dar a expensas de comer saludable, el comer saludable me va a hacer saludable. Pero, si como mucho aumento de peso y a la larga deja de ser saludable".

118637769_188741965992611_3519666756941405429_n.jpg Crédito: Instagram @integralnutricion

"Yo digo siempre el tener presente el concepto de “dejar el huequito”, porque muchos me preguntan ¿Cuánto es menos? Menos de lo que para vos es llenar la panza. Eso que decís ‘servime otro poquito que está tan rico’, es lo que tenés que dejar de hacer si hoy querés empezar a cambiar tus hábitos sin privarte de nada".

3. Hacer ejercicio: "Poco es mejor que nada"

"Pero sin meterse en el a todo o nada, sino en lo que se pueda sostener. Poco es mejor que nada, lo que se pueda va a estar bien", apuntó Laura y recomendó realizar más actividades con "peso" y no tanto del estilo "cardio/aeróbica" ya que se confirmó con diversos estudios que se ven más cambios y un mayor descenso de peso en las personas que realizaban actividades físicas con pesas porque se genera un gasto calórico a largo plazo.

¿Cómo armar un plato para que sea nutritivo?

Se suele hablar de alimentos prohibidos, como el choclo, la papa, el boniato, los hidratos pero ¿Realmente lo son o en realidad son necesarios para que nuestra alimentación sea completa y nutritiva? La licenciada asegura que “un plato completo debe tener hidratos" porque son nuestra fuente de energía, así como debe tener proteínas, grasas y verduras.

Un plato ideal estaría conformado por: "¼ de hidratos (papa, choclo, batata, pastas, arroz), ¼ de proteínas (carne, pollo, pescado y los derivados como el huevo y el queso) y ½ plato de verduras, donde están las fibras, aguas y minerales, y alguna grasa como puede ser aceite, palta, aceituna”, detalló.

Opción plato completo con verduras, arroz y atún:

67194620_730149100788671_1850708269912772508_n.jpg Crédito: @integralnutricion

Opción plato completo vegetariano con verduras salteadas, lentejas y huevo y queso

135762990_395591255066725_5754107396572009406_n.jpg Crédito: @integralnutricion

De esta forma Laura asegura que logramos obtener, las proteínas que son la estructura de nuestro cuerpo y los hidratos que, si son en la porción justa y necesaria, son la energía que el cuerpo necesita y se va a gastar. Pero aclara que si esa porción es mayor a la debida, "en lugar de llenarse como digo yo 'la caja chica' también vamos a llenar la 'caja fuerte', que es la grasa que se acumula en nuestro cuerpo", concluyó.

¿Lo bajo en calorías o light, es sano? ¿Es nutritivo?

Ir al supermercado haciendo dieta es ir a buscar los productos de la góndola de color verde o aquellos que tienen la etiqueta bajo en grasas, bajo en calorías o "light", pero la pregunta que debemos hacernos es ¿Son realmente nutritivos? Porque más allá del descenso de peso, lo importante es nutrirnos y para ello es fundamental saber que es lo que estamos ingiriendo.

Según la licenciada Romano, "lo light, lo cero, cero, cero, no tiene nada. No tiene fibras, no tiene proteínas, no es nutritivo" y asegura que "un alimento light no es necesariamente saludable, porque lo saludable es algo que es nutritivo y que tiene ingredientes naturales".

¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de leer las etiquetas?

"En el ‘snackeo’ o el ‘entre comidas’, donde hay mucho hidrato, lo más importante es ver la relación entre la cantidad de hidratos y la fibra, porque eso nos va a hablar de la calidad de ese hidrato", detalló Laura. Y añadió "Por ejemplo, una barra o un turrón que tiene 20 gr de hidrato y 0 fibra, contra uno que tenga 20 gr de hidrato y 5 gr de fibra, voy a priorizar el que tenga más fibra".

Por otro lado destacó la importancia de la presencia de las proteínas y de fijarnos que tipo de grasas hay, teniendo en cuenta que las grasas saturadas y trans son las de mala calidad y las monoinsaturadas y poliinsaturadas son las buenas. Asimismo explicó la importancia de no solo ver la tabla nutricional sino que también la lista de ingredientes.

"A veces, como sucede en íntegra (su marca de productos saludables y nutritivos), las grasas vienen de los ingredientes por tener almendras, nueces, maní, castañas, no es que tiene grasa agregada. Así que tengo que mirar las dos cosas, la tabla nutricional (la fibra, la proteína y la calidad de grasas) y los ingredientes: cuantos menos nombres raros tenga mejor, y saber que están en orden decreciente, de lo que más tiene a lo que menos tiene", apuntó.

Íntegra: productos creados en comunidad

Lic. Laura Romano_5.jpg

Íntegra es la línea de productos que posee hoy la licenciada, que fue creada desde el día cero en conjunto con sus seguidores y que además tiene su lado benéfico al donar un porcentaje de sus ganancias en meriendas sanas y completas a distintos comedores infantiles.

Laura más allá de ser nutricionista es influencer y cuenta con más de 830 mil seguidores que la ayudaron a elegir el nombre de la marca, los ingredientes y hasta el packaging de los mismos. "Para mí la comunidad es todo, cada vez que quiero hacer algún cambio o quiero sacar algo nuevo, lo público y la respuesta está en ellos, en el público, porque son los consumidores. Decidieron desde el nombre, desde el inicio, entonces si yo llego a tomar alguna decisión sin consultar, se arma", comentó entre risas.

Y añadió: "Las re-creadas por ejemplo surgieron de la comunidad también, porque les pregunté qué pensaban (de las barritas de cereal) y surgió que la textura era muy dura, entonces hicimos una nueva versión. Yo lo sabía, y en el fondo estaba esperando que me digan aquello que no quería ver.

Como nutricionista, Laura no encontraba productos para recomendarles a sus pacientes para que acompañen el proceso de descenso de peso y que al mismo tiempo sean ricos y saludables y es por ello que creó Íntegra.

"Íntegra nace de la necesidad de justamente encontrar un producto que reúna todas esas condiciones: que sea light, pero no cero, cero, cero, sino que sea apto para bajar de peso, que sea nutritivo y saludable. Me pasaba que encontraba barras de cereal súper pobres en calorías –con tal de que tenga menos de 99 calorías le sacan todas las proteínas, fibras, y las grasas saludables- pero que no llenaban", explicó Romano.

"Ahí es donde surge la receta de íntegra que fue no pensar en las calorías, de hecho tiene 150-160 depende el sabor, que para mí fue todo un desafío hacer una barra de 40 gr (el doble que cualquier barra de cereal), con más de 100 calorías, pero nutritiva. Por eso lo valioso es que está pensado desde la tabla nutricional".

Hoy en día la línea cuenta con barras de cereal, granola y galletitas, pero Laura asegura que piensa avanzar un poco más e incorporarse en el mundo de lo salado o un poco más dulce aún donde haya algo de dulce de leche. "Estoy muy rumbeada al mundo salado, me piden mucho la granola salada, o irme un poquito más dulce, y meterle algo con dulce de leche, pero siempre porción chica. Lo que a mí no me gusta es que piensen ‘porque es sano puedo comer todo lo que quiera y no engordo’ y no es así".

"No te comas lo que debes, más lo que querés porque si no comés el doble. Comé lo que querés, en poca cantidad y listo", concluyó.