El nuevo Centro Regional de Hemoterapia es parte del plan de infraestructura sanitaria más importante de la última década. Contempla más de 500 obras en toda la red pública con mejoras y refuncionalizaciones en hospitales, Centros de Salud y de especialidades. Y se financia en gran parte con los recursos recuperados a través de la facturación de la atención a pacientes que no residen en la Ciudad, obras sociales y prepagas, bajo el eje de priorizar la atención y los recursos para los vecinos porteños.

El proyecto contempló la remodelación integral del edificio existente, de subsuelo, planta baja en dos niveles, entrepiso y 1° piso. Tiene una superficie de 2.617 metros cuadrados y se invirtieron $9.573 millones. “Al final era mucho más simple de lo que algunos nos querían hacer creer: la plata de los porteños tenía que volver a los porteños”, sostuvo Macri.

“Al concentrar todo el proceso en un mismo lugar, podemos asegurar los mismos estándares de calidad y seguridad para todos los hospitales de la Ciudad. Van a poder contar con la sangre que necesitan para cirugías, tratamientos y emergencias ”, explicó el ministro Quirós. Y agregó: “Esto significa que, cuando un vecino necesite una transfusión, el sistema de salud estará mejor preparado para darle una respuesta oportuna y segura”.

Jorge Macri dio un discurso en la inauguración del centro.

Ahora los hospitales continuarán recibiendo donantes y toda la sangre recolectada en la red se envía al Centro Regional, en Combatientes de Malvinas al 3000, Villa Ortúzar, donde se realizan los estudios de laboratorio y la calificación de hemocomponentes. El centro organiza la logística y abastece a cada servicio de transfusión hospitalaria según su demanda específica.

La operación diaria estará a cargo de un equipo interdisciplinario compuesto por 3 médicos especialistas en hemoterapia, 32 técnicos, 8 bioquímicos, 10 administrativos, 4 agentes de apoyo logístico y 2 promotores de donación. "Podemos tener la mejor infraestructura y la mejor tecnología, pero lo que verdaderamente nos distingue es la calidad humana y profesional de nuestros equipos", concluyó Jorge Macri.