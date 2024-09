Mitos y verdades de la meditación / Por Romina Atencio

Existen infinitos beneficios de practicar meditación. Yo misma he comprobado que desde que medito periódicamente, veo muchas mas posibilidades en mi día a día, ya que optimizo más mi día, mi tiempo (parece que mi día dura mil horas). Por ejemplo, encuentro soluciones a cosas que antes no veía y me siento más relajada y de buen humor.

Te dejo algunos beneficios de meditar:

1.- Al hacerlo de forma periódica, equilibramos y elevamos nuestra energía.

2.- Oxigenamos nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo al respirar de forma consciente. (Fundamental en la práctica de meditación).

3.- Desactivamos los patrones automáticos de pensamiento, al eliminar el ruido mental y al observar nuestros pensamientos.

4.- La práctica de meditación constante hasta lograr la activación de la glándula pineal, es lo que te llevará más allá de la mente. Me refiero a dejar nuestras creencias, mandatos e incluso percepciones de la realidad creada por la mente, para poder acceder a algo mucho más grande. El desafío es lograr trascender el tiempo y el espacio. Incluso cuando no actives la glándula pineal al meditar, puedes trascender el tiempo con las meditaciones, cuando te libras de la mente. Esto también puedes lograrlo con un tipo de meditaciones super poderosas de sanación profunda y de construcción de recuerdos futuros que son las Meditaciones cuánticas.

Ahora que hablamos de los beneficios, dejá que ahondemos en los mitos. Es muy común que las personas no se animen a comenzar por miedo, o por la creencia de que tenemos que ser expertos. No es verdad que para meditar debes ser un yogui o budista. Ni que debes adquirir determinadas posturas, ni que debes poner la mente en blanco. Casi siempre esos miedos o esas creencias tienen que ver con estos mitos:

1.- “La meditación es sólo una técnica de relajación”. FALSO.

Meditar sirve para despertar, para borrar el ruido mental y pensar con mayor claridad. La relajación puede ser inducida sin necesidad de meditar.

2.- “La meditación es una forma de trance”. FALSO.

Existen trances e hipnosis entre algunos tipos de meditación, pero la meditación más profunda busca acceder al inconsciente, no hipnotizarnos.

3.- “Para meditar debo estar quieto siempre”. FALSO.

La meditación no es sólo en quietud. Existen diferentes tipos de meditación en acción, que consisten en estar en presencia plena. También puedes practicar meditación en movimiento al caminar, bailar, etc

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

¿Cómo puedo comenzar a MEDITAR?

Primero que nada te recomiendo que sueltes toda creencia previa que tengas acerca de la meditación. Es una palabra que en nuestro idioma y nuestra cultura tiene una carga enorme y que suele estar asociada a la práctica del yoga. No te voy a mentir, sí practico yoga, pero nada tiene que ver una relajación post práctica que una meditación cuántica en la que vas al pasado a sanar tu niña, por ejemplo.

Segundo, te invito a pensar para qué quieres meditar. Es decir, qué cosas quieres modificar en tu vida que piensas que esta práctica puede ayudarte.

Tercero, debes pensar la meditación como un hábito diario o periódico y sostenerlo, para poder hacer uso de la técnica en diferentes espacios de sanación.

¿Te gustaría aprender a meditar para sanar?

Para poder acceder a las meditaciones de sanación, o mismo para poder acceder mucho mas fácil a métodos de sanación como la bio decodificación, las regresiones a vidas pasadas, o las hipnosis, es importante aprender a inducirnos correctamente en una meditación y soltar la mente.

Es por eso que quiero invitarte a ir más allá. Quiero invitarte a aprender a meditar y convertirte una experta, para poder acceder a todos los beneficios supernaturales que te traerá la meditación. Si te interesa aprender todos mis secretos y técnicas para: Aprender a Respirar conscientemente siempre que lo necesites. Aprender a calmar la mente. Aprender a estar presente en cada momento de tu vida...

Agendemos una sesión y comencemos. Te invito a seguirme en redes (Instagram: @diosaalmica) o a mandarme un mensaje o llamarme al: 11-6016-5378.

Nos vemos! Romi.