Salud |

Navidad y Año Nuevo: recomendaciones sobre qué hacer ante una quemadura

Durante las fiestas, el riesgo de sufrir quemaduras aumenta, por lo que es fundamental conocer cómo actuar en caso de accidente.

La pirotecnia mal utilizada, las parrillas y los accidentes domésticos son los principales motivos de quemaduras en esta época del año. Ante esto, los especialistas insisten en la importancia de la prevención y en consultar a tiempo para evitar complicaciones.

“Durante las celebraciones de fin de año notamos un incremento de consultas por quemaduras, muchas de las cuales se podrían haber evitado. Cuando ocurren, es fundamental acudir a un centro especializado para recibir atención adecuada”, señaló el Dr. Hernán Aguilar, subjefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Italiano.

Para quemaduras leves se recomienda:

  • Enfriar la zona afectada con abundante agua a temperatura ambiente, tras apagar la fuente de calor.

  • Evitar aplicar hielo, cremas, manteca o pasta dental, ya que pueden empeorar la lesión.

  • No retirar ropa ni accesorios que estén pegados a la piel.

  • No pinchar ampollas en casa, ya que esto puede aumentar el dolor y profundizar la quemadura.

  • Consultar siempre a un servicio médico para una evaluación profesional.

Quemaduras-Agua
Enfriar la zona afectada con agua fresca es el primer paso ante una quemadura leve.

Enfriar la zona afectada con agua fresca es el primer paso ante una quemadura leve.

ADEMÁS: Navidad en AMBA: cómo funcionan transportes, bancos, entidades públicas y supermercados

En casos de quemaduras más severas, es imprescindible acudir de inmediato a una guardia para recibir atención y tratamiento especializado.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados