Navidad y Año Nuevo: recomendaciones sobre qué hacer ante una quemadura

“Durante las celebraciones de fin de año notamos un incremento de consultas por quemaduras, muchas de las cuales se podrían haber evitado. Cuando ocurren, es fundamental acudir a un centro especializado para recibir atención adecuada”, señaló el Dr. Hernán Aguilar, subjefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Italiano.

Para quemaduras leves se recomienda:

Enfriar la zona afectada con abundante agua a temperatura ambiente, tras apagar la fuente de calor.

Evitar aplicar hielo, cremas, manteca o pasta dental, ya que pueden empeorar la lesión.

No retirar ropa ni accesorios que estén pegados a la piel.

No pinchar ampollas en casa, ya que esto puede aumentar el dolor y profundizar la quemadura.

Consultar siempre a un servicio médico para una evaluación profesional.

En casos de quemaduras más severas, es imprescindible acudir de inmediato a una guardia para recibir atención y tratamiento especializado.