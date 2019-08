Diversos estudios científicos demostraron que los equipos optimizan el conocimiento colectivo cuando aprenden juntos

Unas de las postales de cualquier rincón de nuestro país son esos descampados, esas plazas, esos parques y esas calles con chicos jugando un “picado”. Puede o no haber arco de verdad, pueden o no tener camisetas a tono, pero lo imprescindible son las ganas, la pelota y el equipo. Lo sabe el que juega y lo sabe también su compañero: ahí no alcanza ser efectivo con las capacidades técnicas de juego, sino también con las habilidades sociales. ¿De qué se tratan?