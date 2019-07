Un país que descuida la nutrición, la salud y la educación de su pueblo, no solo comete una inmoralidad, sino también una torpeza, porque desatiende su principal valor: el potencial de las personas

La desigualdad en Argentina es dramática. No podemos naturalizarlo. Hoy, en nuestro país, una de cada tres personas es pobre. Casi la mitad de ellas son niños, niñas y adolescentes. Alrededor de tres millones de personas pasan hambre. No hay nada más urgente e imprescindible que atender y resolver esta tragedia social. Un país que descuida la nutrición, la salud y la educación de su pueblo, no solo comete una inmoralidad, sino también una torpeza, porque desatiende su principal valor.