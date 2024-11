Qué es el Oráculo Zulú y cómo puede ayudarnos en la vida cotidiana / Por Romina Atencio

El Oráculo Zulú es una técnica ancestral que nos permite descubrir información para entender situaciones y nos ayuda a transformarlas. Es un oráculo constelatorio, no adivinatorio. De hecho, es en este oráculo en el que se basó Hellinger para crear las constelaciones familiares.

A diferencia de otras técnicas oraculares, en lugar de predecir el futuro, el Oráculo Zulú se enfoca en la relación entre el consultante y el universo que lo rodea. Y cómo es un técnica ancestral consulté a una experta para que nos cuente más acerca de esta herramienta tan poderosa. Principalmente, sirve para descubrir patrones en el momento actual del consultante y presentar posibles soluciones a los temas que trae.

Consulté a Daiana Odriozola, licenciada en Terapia Ocupacional, certifica en integración sensorial, profesora de yoga, entrenadora vocal, terapeuta energética y terapeuta floral, formada en técnicas de sanación chamánica y en Oráculo Zulú.

-Dai, contanos qué es el Oráculo Zulú...

-El oráculo nace en la tribu Zulú en África. Es el consultado por la tribu. Es una de las herramientas utilizadas por los sanadores y visionarios zulúes, los llamados “Sangoma”. Utiliza elementos de la naturaleza. En este caso yo uso maderas, pero se pueden usar elementos como cristales, caracoles... en cada lectura. Cada elemento tiene una energía y tiene la capacidad de captar energías que se pondrán en juego en cada tirada. En la base del Oráculo Zulú yace la creencia en la sabiduría ancestral. Los ancestros poseen conocimientos transmitidos al lector del oráculo, quien interpreta mensajes y símbolos para ofrecer orientación. Desde la salud hasta las relaciones y decisiones cruciales, esta técnica se convierte en tu brújula en la travesía de la vida.

-¿Qué temas pueden consultársele al oráculo?

-Las personas pueden preguntar no sólo sobre proyectos, sino sobre cualquier circunstancia, porque el oráculo te va a mostrar donde estás vos en relación a esa circunstancia. Esa circunstancia puede ser un otro, un conflicto, un trabajo... pero no podemos hacer consultas por otros. Sí podemos preguntar con relación a un otro. Siempre el protagonista es el consultante. El oráculo te dará herramientas en relación a cómo accionar, qué cosas cambiar, qué cosas destrabar, etc. Da un panorama, pero también se enfoca en acciones a futuro. Es decir, el oráculo te da pautas de qué hacer de ahora en más. Te da tareas.

-¿Cuánto suele durar dura una sesión?

-Depende mucho del terapeuta. En mi caso busco generar una conexión de confianza previa. Además elijo preparar el ambiente con aromas y contexto para inducirnos mejor en la constelación. Por eso las sesiones duran alrededor de una hora.

-¿Cómo podemos hacer para tener una sesión con vos?

