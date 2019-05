Qué se debe hacer y qué no cuando se lastima un ojo

Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de sufrir un accidente ocular. Las tareas domésticas y los deportes suelen ser las causas más comunes de lesiones en los ojos. Pero, inclusive cuando cocinamos, cuando alzamos a un niño pequeño o jugamos con nuestras mascotas podemos sufrir una inesperada lesión ocular.

Pero no siempre se realizan las acciones adecuadas para solucionar el problema o al menos, no empeorarlo. En esta nota, la Dra. Betty Giselle Arteaga (MN 112.049, MP 332.301), Jefe de Baja Visión y rehabilitación Visual del servicio de oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires, nos ofrece algunos consejos, basados en las indicaciones de la Academia Americana de Oftalmología, para saber qué debe hacer y qué no cuando sucede un accidente en los ojos.

Molestias

Una de las dudas que se presenta es ¿qué molestias produce un rasguño en el ojo? “Si hay dolor, o sensación de cuerpo extraño en el ojo, o si hay lagrimeo o enrojecimiento, es posible que haya sufrido un rasguño en el ojo. Los síntomas pueden presentarse de inmediato o pueden empezar e ir empeorando horas después de haber sufrido la lesión” explica Arteaga que además es profera de Departamento de Clínica Quirúrgica del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.

Destaca asimismo que “Algunos rasguños se conocen como abrasiones o ulceraciones corneales. Una abrasión corneal es un rasguño o una raspadura en la córnea, la pequeña cúpula transparente que cubre el iris y la pupila del ojo. Al ayudar a enfocar la luz cuando entra el ojo, la córnea desempeña un papel importante en la visión. Cuando una abrasión de la córnea produce una cicatriz se puede afectar la visión en forma definitiva. Otros síntomas de abrasión corneal pueden incluir visión borrosa, sensibilidad a la luz y dolor de cabeza”.

Erosión corneal

Otra de las dudas es como se trata una erosión corneal. “La mayoría de las abrasiones de la córnea son lesiones menores y sanan por sí solas en unos pocos días. Su oftalmólogo puede tratar una abrasión corneal con gotas, ungüentos antibióticos o utilizar gotas con corticoides para reducir la inflamación y disminuir así la probabilidad de que se desarrolle una cicatriz. Sin embargo, la mejor forma de manejar una erosión en el ojo es evitar que ésta ocurra. Si va a desarrollar cualquier actividad en la que corra peligro de sufrir una lesión ocular, asegúrese de usar anteojos protectores”, sostiene la especialista.

Lentes de contacto: No utilizar lentes de contacto, ya que en caso de usarlos se puede retardar el proceso de mejoría y podría tener complicaciones a largo plazo.

Finalmente y ante cualquier duda con los problemas oculares lo aconsejable es consultar siempre al oftalmólogo.

Algunos consejos importantes para no cometer errores

En caso de sufrir un rasguño en el ojo, la siguiente es una lista de lo que debe y no debe hacerse:

Lave el ojo con solución salina o agua pura. Si no tiene una copa para lavado ocular, utilice un vaso de vidrio pequeño limpio. Ponga el borde del vaso sobre el hueso inferior de la órbita, debajo del párpado inferior. El agua o la solución salina podrían desalojar de su ojo el cuerpo extraño.

Parpadee. Parpadear puede ayudar a eliminar partículas de polvo o arena que hayan podido entrar al ojo.

Tome el párpado superior con el índice y el pulgar y llévelo hacia abajo, hasta que cubra su párpado inferior. Las pestañas del párpado inferior pueden barrer cualquier cuerpo extraño que se encuentre bajo el párpado superior.

Use anteojos de sol. Si su ojo está sensible a la luz por el rasguño, las gafas para el sol reducirán los síntomas mientras su ojo sana.

No se frote el ojo. El primer impulso puede ser frotarse el ojo pero esto podría empeorar la abrasión.

