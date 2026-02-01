Advierten sobre los riesgos del uso de auriculares durante el ejercicio físico

Expertos y organismos internacionales, citados por la revista Sport Life, advirtieron que los peligros no sólo afectan la audición, sino que también incluyen lesiones acústicas severas y un mayor riesgo de accidentes en ciertas actividades deportivas y vehículos.

Las amenazas para el oído

El uso de auriculares mientras se realiza actividad física puede provocar problemas como pérdida de audición y acúfenos (zumbidos en el oído), lo cual es especialmente preocupante en adolescentes y jóvenes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 1.000 millones de personas entre 12 y 19 años están en riesgo de daño auditivo por escuchar música a alto volumen durante largos períodos.

El audiólogo Luis García Guerra alertó, en ese sentido, que el uso frecuente de estos dispositivos durante el deporte puede generar acúfenos o tinnitus. Además, mencionó que la cóclea, parte del oído interno, es la más afectada por la exposición continua a ruidos intensos, ya que el daño a sus células puede ser irreversible.

auriculares1 El uso de auriculares en la actividad física puede provocar pérdida de audición y zumbidos en el oído.

Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan no superar el 60 % del volumen máximo y limitar el uso de auriculares a una hora diaria. La audióloga española Sandra Salinas subrayó la importancia de mantener el volumen bajo y utilizar auriculares bien ajustados, preferiblemente con cancelación de ruido, además de evitar fuentes de sonido excesivo.

Según la OMS, el umbral de peligro auditivo se encuentra en 75 decibelios (dB). Exponerse a 100 dB durante sólo 15 minutos equivale al ruido que experimenta un trabajador industrial en una jornada de ocho horas a 85 dB.

Los riesgos para la seguridad personal

El aislamiento que proporcionan los auriculares reduce la capacidad de percibir señales de alerta del entorno, como la bocina de un auto, advertencias verbales o ruidos de tráfico. La revista Sport Life señaló que esta disminución en la percepción ambiental aumenta el riesgo de accidentes en espacios públicos, áreas urbanas y vías compartidas con vehículos.

A esta altura, es un mito pensar que subir el volumen mejora el rendimiento físico. La tecnología actual permite alcanzar altos volúmenes sin distorsión, lo que puede incrementar la exposición a niveles peligrosos de decibelios y disminuir la conciencia sobre peligros inmediatos. La combinación de distracción auditiva y un volumen elevado pone a corredores, ciclistas y otros deportistas en un riesgo mayor de sufrir accidentes.