Salud |

La ANMAT prohibió una serie de maquillajes y perfumes infantiles

ANMAT sacó una nueva lista de productos ilegales, que incluye artículos para niños que carecen de inscripción sanitaria y no se puede garantizar su seguridad.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, la comercialización y la publicidad en todo el país de una serie de cosméticos y perfumes infantiles que incluyan las imágenes de “Bebés Llorones”, “Hello Kitty” y “Disney”, porque se detectó que se trata de productos ilegales.

La lista se publicó este lunes mediante el boletín oficial a través de la Disposición 221/2026, tras inspecciones realizadas en locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires durante donde se constató que los artículos carecían de los datos de inscripción sanitaria obligatorios.

El organismo advirtió que, al no contar con los registros pertinentes, "no es posible conocer que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes" ni que sus ingredientes estén permitidos, lo que representa un riesgo para la salud de los eventuales usuarios.

Los productos prohibidos

  • Bebés Llorones: Kit de belleza "PEQUEÑA PUPINA" (paleta de sombras, esmalte y labiales).
  • Lilo & Stitch: Juego de maquillaje artístico marca "PEQUEÑA DISEÑADORA".
  • Disney Princesses: Set de belleza (rubor, labial y esmalte).
  • My Little Pony: Set de belleza (esmalte y labiales).
  • Hello Kitty: Set de maquillaje marca "IMAN OF NOBLE".
  • Labubus: Set de belleza sin marca.
  • Piku: Set de belleza con paleta de sombras.
  • Bicgerbowe: Base líquida con color en envase con forma de oso.
  • Victorious Final: Perfume con vaporizador "SUNSHINE".

La ANMAT dispuso que la prohibición alcanza también a la venta en plataformas en línea y ordenó comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país.

