La ANMAT prohibió una serie de maquillajes y perfumes infantiles

La lista se publicó este lunes mediante el boletín oficial a través de la Disposición 221/2026, tras inspecciones realizadas en locales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires durante donde se constató que los artículos carecían de los datos de inscripción sanitaria obligatorios.

mujer-pintando-cara-nino-al-aire-libre-pintura-cara-bebe_124865-4980

El organismo advirtió que, al no contar con los registros pertinentes, "no es posible conocer que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes" ni que sus ingredientes estén permitidos, lo que representa un riesgo para la salud de los eventuales usuarios.

Los productos prohibidos

Bebés Llorones: Kit de belleza "PEQUEÑA PUPINA" (paleta de sombras, esmalte y labiales).

Lilo & Stitch: Juego de maquillaje artístico marca "PEQUEÑA DISEÑADORA".

Disney Princesses: Set de belleza (rubor, labial y esmalte).

My Little Pony: Set de belleza (esmalte y labiales).

Hello Kitty: Set de maquillaje marca "IMAN OF NOBLE".

Labubus: Set de belleza sin marca.

Piku: Set de belleza con paleta de sombras.

Bicgerbowe: Base líquida con color en envase con forma de oso.

Victorious Final: Perfume con vaporizador "SUNSHINE".

La ANMAT dispuso que la prohibición alcanza también a la venta en plataformas en línea y ordenó comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país.