Científicos españoles logran eliminar el cáncer de páncreas en ratones

Un estudio realizado en España abre nuevas expectativas: el Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), liderado por Mariano Barbacid, desarrolló una triple combinación terapéutica capaz de eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos animales.

La estrategia combina tres compuestos: uno dirigido contra el oncogén KRAS, y otros dos frente a las proteínas EGFR y STAT3, clave en la proliferación tumoral. La inhibición simultánea de estas tres dianas bloqueó los mecanismos de resistencia de las células cancerosas.

Publicado recientemente en una revista científica internacional de alto impacto, el estudio demuestra que los tumores desaparecieron por completo en distintos modelos de ratón, incluyendo modelos derivados de pacientes (PDX). Tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin toxicidad asociada a la terapia.

Además Fijan nuevo cuadro de subsidios eléctricos

“Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor”, afirmó Barbacid.