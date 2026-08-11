A Galperín lo subsidia el estado argentino y vive en Uruguay para no pagar impuestos

El beneficio también está reflejado en la evolución de la carga impositiva del grupo. ML informó que la proporción de Ganancias sobre sus resultados pasó de 28,5% a 25,5% en el primer semestre.

Este escandaloso regalo del gobierno libertario a la mayor empresa y el hombre más rico del país se da en un contexto particular. Millones de familias argentinas se encuentran endeudadas, muchas de ellas a un punto irrecuperable, a raíz de la política económica de Milei que destruyó los ingresos y las fuentes de trabajo.

La enorme mayoría de esas deudas argentinas no son son entidades bancarias sino con plataformas como Mercado Pago, que es la que concentra el mayor volumen de endeudados.

Con una inflación anual que ronda el 30%, las tasas efectivas anuales con las que Mercado Pago otorga créditos con apenas unos clicks superan en algunos casos el 750%. Distintas experiencias que se viralizaron estas semanas mostraron, a su vez, que las tasas son más altas para personas con mayor vulnerabilidad financiera, generando de esta forma una dependencia imposible de romper.