A Galperín lo subsidia el estado argentino y vive en Uruguay para no pagar impuestos

Galperín volvió a quedar expuesto consiguiendo millones de dólares en exenciones de impuestos del Estado.
Mientras intensifica su defensa al gobierno de Javier Milei, el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín, volvió a quedar expuesto consiguiendo millones de dólares en exenciones de impuestos del Estado.
En el balance del primer semestre de 2026, presentado ante la SEC, la compañía informó que computó u$s42 millones bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, que le permite reducir obligaciones vinculadas con Ganancias y cargas sociales.
Mercado Libre dejó de pagar unos 29 millones de dólares en impuesto a las ganancias y otros 13 en contribuciones sociales por exenciones impositivas que vienen del arrastre pero que Milei y su administración profundizaron. El monto equivale a unos 68 mil millones de pesos.
El régimen, que contempla estos beneficios para la compañía, seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2029. El dato aparece en un momento en que ML mantiene una importante expansión de su negocio: durante el semestre obtuvo una ganancia neta de u$s883 millones y registró u$s19.014 millones de ingresos netos y financieros a nivel global. Argentina aportó u$s3.537 millones.
El beneficio también está reflejado en la evolución de la carga impositiva del grupo. ML informó que la proporción de Ganancias sobre sus resultados pasó de 28,5% a 25,5% en el primer semestre.
Este escandaloso regalo del gobierno libertario a la mayor empresa y el hombre más rico del país se da en un contexto particular. Millones de familias argentinas se encuentran endeudadas, muchas de ellas a un punto irrecuperable, a raíz de la política económica de Milei que destruyó los ingresos y las fuentes de trabajo.
La enorme mayoría de esas deudas argentinas no son son entidades bancarias sino con plataformas como Mercado Pago, que es la que concentra el mayor volumen de endeudados.
Con una inflación anual que ronda el 30%, las tasas efectivas anuales con las que Mercado Pago otorga créditos con apenas unos clicks superan en algunos casos el 750%. Distintas experiencias que se viralizaron estas semanas mostraron, a su vez, que las tasas son más altas para personas con mayor vulnerabilidad financiera, generando de esta forma una dependencia imposible de romper.
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