Sarampión: llaman a vacunar a chicos de 6 a 11 meses

Vale aclarar que esta nueva aplicación no será tenida en cuenta como esquema de vacunación, lo que significa que las otras dosis (la que se aplica al año de vida y al ingreso escolar) se deben administrar de la misma manera.

Los municipios bonaerenses en los que las niñas y niños tendrán que recibir la vacuna triple viral (que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas) son: Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate, todos pertenecientes a la región sanitaria V.

La decisión, que además fue acordada por autoridades de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, fue adoptada después de que se evaluara la nueva situación epidemiológica a raíz de los casos de dos niñas de 11 meses y otra de 3 años, que residen en la Capital Federal y en la Provincia, que se registraron recientemente.

No subestimar

Al respecto, la presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Carla Vizzotti, precisó que el mayor riesgo que representa el brote “es que haya más casos que los que estamos viendo” por la rapidez con que se disemina el virus, ya que en San Pablo “aparecieron 3.300 nuevos casos en cuatro meses”.

En diálogo con AM750, la infectóloga y ex directora del Programa Nacional de Vacunas explicó que si bien dejó de ser una enfermedad endémica en Argentina desde hace 19 años, “un solo caso confirmado ya es un brote”.

Ante una situación así “hay que generar una alerta importante -que se está haciendo- y crear mecanismos de control porque es un virus muy transmisible”, al punto que “9 de cada 10 personas susceptibles, cuando están en contacto con el virus, pueden infectarse”.

“La que más nos preocupa es la última de tres nuevos casos, porque son menores de un año que no se vacunan -porque la vacuna se da al año- y una niña de tres que no estaba vacunada. Pero resulta que ninguno de esos tres chicos tienen nexo evidente entre ellos y no se conoce la fuente de infección”, concluyó Vizzotti.