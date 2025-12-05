Qué producto dejó de entrar al país por riesgo sanitario: la decisión del Senasa

La PPA es una enfermedad exótica para la Argentina y Sudamérica. Puede transmitirse entre cerdos y jabalíes por contacto directo o indirecto y el virus tiene capacidad de persistir por largos períodos en el ambiente y en diversos productos porcinos. Aunque no afecta a los humanos ni compromete la inocuidad de los alimentos, pero sí provoca una alta mortalidad en cerdos domésticos y silvestres.

El virus puede transmitirse por contacto directo o indirecto y permanecer activo durante largos períodos en el ambiente y en una amplia variedad de productos de origen porcino, lo que lo convierte en un riesgo sanitario significativo para los países libres de la enfermedad.

Tras la notificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el Senasa reforzó los controles en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos; para evitar el ingreso de mercancías y subproductos que impliquen riesgo sanitario. Solo se permitirá la entrada de productos cuyo proceso de elaboración garantice la inactivación del virus, como jamones con al menos seis meses de maduración, productos cocidos, tripas saladas y alimentos para mascotas extrusados o enlatados.

¿Qué productos estarán prohibidos para su importación?

Los artículos como salazones, chorizos secos o jamones crudos con menos de seis meses de maduración no podrán ingresar al país. Además, el Senasa mantiene la verificación estricta de los residuos provenientes de aviones y buques de regiones donde la PPA es endémica, una vía conocida de diseminación del virus.

El organismo recordó también que, desde 1999, los viajeros tienen prohibido ingresar productos porcinos al país independientemente de la situación sanitaria del lugar de origen.