Un parásito de los gatos puede generar trastornos en humanos

Esta llamativa información la asegura un estudio que examinó la relación entre las infecciones parasitarias y los cambios de personalidad, publicado en la revista Frontiers in Psychiatry.

Su autor, Marco Goczol, señala que, según la evidencia científica, ciertos parásitos no solo provocan efectos físicos a los que infectan, sino también psicológicos y conductuales, influyendo así en sus rasgos de personalidad y comportamiento.

Mientras que en este contexto, se sospecha que el 'Toxoplasma gondii' "pueden alterar el funcionamiento normal del cerebro mediante la producción de moléculas similares a neurotransmisores o la influencia en la transducción de señales".

Además, se señaló que este microorganismo ingresa con frecuencia al cuerpo humano a través del tracto digestivo, la piel o la sangre luego del contacto con gatos, como exposición a tierra contaminada con heces de gato, o alimentos contaminados, en el caso de carne cruda o poco cocida de animales infectados.

Se puede propagar sistemáticamente hasta infectar el sistema nervioso central y llegar al cerebro, donde forma quistes en los tejidos neuronales y puede permanecer durante mucho tiempo sin ser detectado por el sistema inmunitario.

image

Los cambios en la química cerebral

Según el estudio, concretamente, es probable que este protozoo aumente la "producción de dopamina" en las células huésped, una molécula que juega un importante papel en el sistema de recompensa y motivación.

Y a pesar de que más dopamina puede parecer algo beneficioso, su exceso lleva a un menor control de los impulsos y hacer que nuestro cerebro recompense comportamientos indeseables.

Por tanto, los infectados pueden llegar a mostrar "mayor predisposición a asumir riesgos y menor velocidad de reacción". Se ha encontrado una "correlación entre la infección latente con 'T. gondii' y rasgos de personalidad como la agresividad y la impulsividad", resalta el estudio.

Goczol subraya que, probablemente, el 'Toxoplasma gondii' es "el parásito más común en los humanos", y se cree que "entre el 60 y el 80 %" de la población adulta está infectada.

En fase latente e inactiva puede durar muchos años en personas con sistemas inmunitarios sanos sin provocar síntomas físicos evidentes, lo que plantea inquietudes como, hasta qué punto puede manipular el comportamiento humano.

En este aspecto, la investigación considera necesaria una "reevaluación del papel de las infecciones en la psicopatología y la psiquiatría" y de los tratamientos de los trastornos de conducta.