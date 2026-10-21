Una pastilla contra la caída del pelo mostró resultados positivos en un ensayo clínico

Al finalizar el ensayo, quienes tomaron una dosis diaria registraron un incremento promedio de 28,6 cabellos por centímetro cuadrado. En el grupo que recibió dos dosis al día, el aumento alcanzó los 36,4 cabellos, mientras que entre quienes tomaron placebo la cifra fue de 6,6.

Además, entre el 78,8 % y el 85 % de los participantes tratados con el medicamento percibieron una mejoría visible. De acuerdo con la compañía, el producto presentó una tolerancia generalmente favorable y no se detectaron efectos adversos graves relacionados con el tratamiento.

Si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autoriza su comercialización, el medicamento podría convertirse en una nueva alternativa oral para tratar la alopecia masculina. Su posible llegada al mercado despertaría interés entre quienes prefieren tomar una pastilla en lugar de recurrir a tratamientos tópicos o procedimientos como los implantes capilares.

Sin embargo, los resultados difundidos corresponden al ensayo clínico y la eventual disponibilidad del producto dependerá de la evaluación y aprobación de las autoridades regulatorias.