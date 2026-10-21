Una pastilla contra la caída del pelo mostró resultados positivos en un ensayo clínico

El medicamento oral VDPHL01, basado en minoxidil de liberación prolongada, fue probado durante seis meses en 536 hombres y registró mejoras en la densidad capilar.
Un equipo de especialistas en dermatología de Veradermics, una compañía con sede en Connecticut, Estados Unidos, comunicó el 19 de octubre resultados favorables de un ensayo clínico de fase 3 de su medicamento oral VDPHL01, desarrollado para tratar la caída del cabello en hombres.
El fármaco contiene una formulación de minoxidil de liberación prolongada, un compuesto que actúa sobre los folículos pilosos. La presentación en comprimidos utiliza una matriz de gel que permite liberar el principio activo de manera gradual y sostenida, con el objetivo de mejorar su efectividad y reducir los riesgos asociados con su administración.
El estudio se realizó bajo un diseño aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. En total, participaron 536 hombres de entre 18 y 65 años con alopecia androgenética leve o moderada. Durante seis meses, algunos recibieron una dosis diaria de 8,5 miligramos, otros tomaron esa misma cantidad dos veces al día y un tercer grupo recibió un placebo.
Para evaluar los resultados, los investigadores midieron la cantidad de cabellos en una zona determinada del cuero cabelludo y analizaron tanto la percepción de los participantes como la evaluación de los especialistas.
Al finalizar el ensayo, quienes tomaron una dosis diaria registraron un incremento promedio de 28,6 cabellos por centímetro cuadrado. En el grupo que recibió dos dosis al día, el aumento alcanzó los 36,4 cabellos, mientras que entre quienes tomaron placebo la cifra fue de 6,6.
Además, entre el 78,8 % y el 85 % de los participantes tratados con el medicamento percibieron una mejoría visible. De acuerdo con la compañía, el producto presentó una tolerancia generalmente favorable y no se detectaron efectos adversos graves relacionados con el tratamiento.
Si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autoriza su comercialización, el medicamento podría convertirse en una nueva alternativa oral para tratar la alopecia masculina. Su posible llegada al mercado despertaría interés entre quienes prefieren tomar una pastilla en lugar de recurrir a tratamientos tópicos o procedimientos como los implantes capilares.
Sin embargo, los resultados difundidos corresponden al ensayo clínico y la eventual disponibilidad del producto dependerá de la evaluación y aprobación de las autoridades regulatorias.