Se vende la casa que fuera de Franco Macri a 8,9 millones de dólares

Es una propiedad única por su ubicación, tamaño, pero sobre todo por su historia. Tiene más de 1.200 metros cuadrados cubiertos, 4 cocinas, cantidad de dormitorios y baños y el "plus" de la ser la casa heredada por el ex presidente. La venta ocurre a días que se publique el libro redactado en base a declaraciones del hermano de Mariano, hermano de Mauricio. Se asegura que es explosivo. .

Se trata de una "propiedad única", según indica el aviso publicado en la red ZonaProp por inmobiliaria Keller Williams. Y no es una calificación exagerada. Es ùnica por su precio de 8,9 millones de dólares, que la convierte en la más cara ofrecida públicamente en Buenos Aires. También es única por la superficie construida (1.280 metros cuadrados) y por la ubicación: la exclusiva calle Eduardo Costa al 3000, del no menos exclusivo Barrio Parque la la ciudad de Buenos Aires Pero sobre todo, es única porque fue la casa del padre del ex presidente Mauricio Macri, el empresario Franco Macri, quien falleció el 2 de marzo de 2019, a los 88 años.