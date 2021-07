El consumo de morfina y heroína creció un 400% en 15 años

El dato fue dado a conocer por el presidente de la fundación Mundo Nuevo, Daniel Sotolano, quien lamentó que estos adictos "no salen más" de dichas adicciones, ya que lo considera un mal "para toda la vida".

Consumidores de cocaína, morfina y heroína

Según datos que el especialista le proporcionó a Diario Popular, en Argentina hay 2.8 millones de consumidores de cocaína, de los cuales se estima que un 38 por ciento "puede recuperarse" con "mucha voluntad".

"Hace unos años había 100 mil consumidores de morfina y heroína, pero hoy hablamos de al menos 400 mil", explicó Sotolano en diálogo con este medio, quien dejó en claro que en estos casos solo el tres por ciento puede salir de dicha adicción, puesto que "la dependencia física y psíquica (de esta droga) es muy alta".

En referencia al aumento en los casos de adicción, indicó que "la humanidad está deshumanizada, y hay hogares rotos, con padres que no pueden encargarse de sus hijos y otros no se ocupan porque no quieren". "Con este panorama, la gente comienza a drogarse", alegó.

Marihuana, pastillas y tabaco

En este contexto, el presidente de Mundo Nuevo afirmó que el grupo de consumo de drogas "lícitas e ilícitas" tiene "un inicio en la mayor parte con marihuana, pastillas y también tabaco".

Asimismo, expresó que el consumo de drogas por parte de las mujeres pasó de un 28 por ciento a un 50% en los últimos años. "El 60 por ciento que está en la farándula se droga, en el caso de los policías el 34% y los médicos el 32%. Tenemos una sociedad destruida", explayó.

Drogas de diseño

Y agregó: "Hay muchos jóvenes y no tan jóvenes, de entre 45 y 60 años, con drogas de diseño fabricadas en un número no menor a 350 cocinas caseras ubicadas en todos centros urbanos más poblados, en especial en el Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y otros. Estos pequeños laboratorios también producen cocaína de máxima pureza".

Por otro lado, Sotolano aseveró que "no hay una clase determinada de consumidores", ya que "abarcan todas las pirámides sociales, incluidos directivos de empresas, profesionales de la salud, policías, dirigentes gremiales, políticos; integrantes del poder judicial; funcionarios públicos y hasta deportistas".

Droga y delitos

"La droga está presente en el 70 por ciento de los delitos graves con muertes de por medio y en el 52 por ciento de los accidentes viales graves", indicó al tiempo que reflexionó: "Prevención es llegar antes y no después, algo que sirve de muy poco ya que el número de recuperados es bajísimo y encima la reincidencia, como pasa en quienes cometen delitos, no es menor al 50 por ciento y en menores 73 por ciento".

Drogas en el trabajo

De acuerdo a lo informado por Mundo Nuevo, las drogas ilícitas "comprenden toda la actividad laboral tanto en la parte pública como privada", con un "pronunciado crecimiento de personas jóvenes en niveles medios y altos de conducción".

"Hay hombres y mujeres en diversas escalas de los puestos laborales que comentan que fumar marihuana no es nocivo para la salud, sino que se trata de algo recreativo. Se está formando una cultura marihuanera donde se discute si la planta macho o hembra tienen menos o más cannabis, las mezclas que se pueden hacer y el no consumo de la hermafrodita porque es una mezcla de ambas que no sirve", sostuvo un informe de la citada entidad. Y finalizó: "El consumo de marihuana y cocaína concentra un porcentaje no menor del 36 por ciento del total en el ámbito laboral".