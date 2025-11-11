La jueza Makintach dijo que confía en la justicia

La declaración tuvo lugar este martes, en el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, donde volvió a presentarse ante el Jurado de Enjuiciamiento. Allí reiteró que actuó “conforme a derecho” y remarcó que su única intención fue cumplir con su tarea como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro.

“Confío en el proceso”

Makintach aseguró que mantiene la esperanza de que el proceso sea transparente. “Confío en el Jurado, en su independencia y en que se analicen los hechos con objetividad”, expresó. Además, denunció a su colega Maximiliano Savarino por presunto falso testimonio, lo que añadió un nuevo capítulo a una causa que ya tuvo repercusión mediática y judicial.

La jueza insiste en que su aparición fue “accidental” y que no influyó en las decisiones del tribunal.

Mientras tanto, el Jurado de Enjuiciamiento continúa analizando las pruebas. Makintach insiste: su deseo es simple, “que se conozca la verdad y se respete la institucionalidad”.