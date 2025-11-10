Caso Cecilia Strzyzowski: el abogado de la familia dijo que "todo está probado"

Briend señaló que el proceso judicial “ya está cerrado”, aunque aún restan los alegatos previstos para la próxima semana.

La reconstrucción del crimen

Entre las pruebas destacadas, el abogado mencionó el trabajo de la antropóloga forense, quien confirmó que los huesos hallados eran humanos pero no permitían la extracción de ADN. Según la querella, eso refuerza la hipótesis de una incineración prolongada del cuerpo.

“Todo lo que intentaron destruir, lo reconstruimos paso a paso”, explicó Briend, en referencia al trabajo de la investigación.

Los tres principales imputados, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, permanecen detenidos. Otros cuatro acusados están procesados por encubrimiento. La querella espera que las sentencias se definan antes de fin de año.