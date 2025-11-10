Policiales |

Caso Cecilia Strzyzowski: el abogado de la familia dijo que "todo está probado"

El letrado Gustavo Briend afirmó que las pruebas confirman que el crimen fue planificado y que César Sena fue el ejecutor del asesinato.

A medida que el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llega a su etapa final, el abogado de la familia de la joven, Gustavo Briend, aseguró que las pruebas ya permiten establecer responsabilidades. Según explicó, los resultados de la reconstrucción judicial y los informes periciales coinciden con la hipótesis de que César Sena fue el ejecutor, con apoyo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Briend señaló que el proceso judicial “ya está cerrado”, aunque aún restan los alegatos previstos para la próxima semana.

ADEMÁS: Escándalo en el caso Strzyzowski: Marcela Acuña atacó a guardias

La reconstrucción del crimen

Entre las pruebas destacadas, el abogado mencionó el trabajo de la antropóloga forense, quien confirmó que los huesos hallados eran humanos pero no permitían la extracción de ADN. Según la querella, eso refuerza la hipótesis de una incineración prolongada del cuerpo.

“Todo lo que intentaron destruir, lo reconstruimos paso a paso”, explicó Briend, en referencia al trabajo de la investigación.

Los tres principales imputados, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, permanecen detenidos. Otros cuatro acusados están procesados por encubrimiento. La querella espera que las sentencias se definan antes de fin de año.

