¡No lo vas a creer! Luciano Núñez tiene 6 años y toca la batería como un profesional

Sus videos se volvieron virales casi de inmediato, y en cada presentación en vivo el público se queda boquiabierto. Para Luciano, tocar no es solo un juego: es un lenguaje, una forma de expresar lo que siente desde el corazón.

“Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”, indican.

Embed

Empezó a tocar a los 3 años, inspirado por su primo Joaquín, y desde entonces no ha parado de sorprender. Cada golpe de baqueta demuestra que la edad no define el talento, y que la pasión puede florecer desde los años más tempranos.

Luciano es la prueba viviente de que los sueños no tienen fecha de vencimiento ni edad: con dedicación, amor por lo que haces y un poquito de magia, cualquier niño o adulto puede crear arte que emocione al mundo.