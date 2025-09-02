Leo Paradizo será papá a los 46 años

Durante su intervención en el ciclo Lape Club Social, conducido por Sergio Lapegüe, Paradizo comentó: “Estoy atravesando un momento maravilloso, excepcional, y quería compartirlo en directo”.

Asimismo, reveló que su pareja, a quien apoda con cariño “Mechita”, espera una niña. Aunque no se conocen más detalles sobre su compañera, el comunicador expresó su felicidad por esta nueva etapa en su vida.

Paradizo ha construido una sólida carrera en la televisión y la radio, participando en programas de relevancia nacional y ganándose el reconocimiento de colegas y espectadores. Su versatilidad como periodista y su sentido del humor le permitieron trabajar en diversos formatos, desde deportes hasta noticias de actualidad, consolidándose como una figura respetada del medio.

El afecto de colegas y seguidores

La noticia de la paternidad de Paradizo fue recibida con alegría por sus colegas, quienes le enviaron felicitaciones por este momento tan memorable de su vida. A pesar de resguardar su intimidad, Paradizo decidió transmitir esta buena noticia a su público con poco detalle. En redes sociales, sus seguidores también expresaron entusiasmo y cariño, destacando la emoción del periodista ante la llegada de su primera hija.

Paternidad madura

Convertirse en padre a los 46 años no es tan común y Paradizo se suma así a la lista de figuras públicas que experimentan la paternidad en etapas más maduras de su vida. La llegada de su hija promete ser un hito emocional y personal, tanto para él como para su pareja.

Paradizo cerró la entrevista con el querido Lape una frase que refleja su felicidad: “No hay nada comparable con la expectativa de ser padre. Estoy disfrutando cada instante y no puedo esperar a conocer a nuestra niña”.