Río de Janeiro: la abogada argentina fue imputada por injuria racial

Agostina Páez está acusada de realizar gestos racistas en Brasil y una amiga está sindicada por falso testimonio. Un video anterior de un mozo puede ser clave.

Agostina Páez, la abogada argentina acusada por los gestos racistas en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, fue imputada por el delito de "injuria racial".

La Policía del distrito remarcó que la investigación finalizó y el material fue remitido al Ministerio Público Fiscal, al tiempo que una amiga de la oriunda de Santiago del Estero se encuentra sindicada por supuesto falso testimonio.

“El crimen no quedó impune, y en Río de Janeiro, el racismo no es un juego”, advirtió la fuerza desde su cuenta oficial de X.

Un video que puede ser clave

En medio del escándalo y la repercusión del caso, en las últimas horas trascendió otra imagen del conflicto en el que se observa a uno de los mozos realizando gestos obscenos y provocaciones a las argentinas, actitud que la propia Páez había expresado de manera reiterada.

“Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, había comentado en su momento la joven.

Este video podría revertir la situación contra la abogada, de 29 años, o ayudarla en su proceso penal que tiene en Brasil por este ilícito.

Se supo además que la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP) comunicó que el pasado miércoles le colocaron a la abogada argentina una tobillera electrónica para monitorearla.

Páez se encuentra actualmente bajo asistencia del consulado argentino en Río de Janeiro, que acompaña el proceso judicial iniciado tras el incidente ocurrido el fin de semana en un bar de la ciudad. En ese contexto, la joven también habría recibido amenazas telefónicas y a través de redes sociales, lo que incrementó la preocupación por su seguridad.

