Rio de Janeiro: se conoció un nuevo video del caso de la abogada detenida en Brasil

Se conoció un nuevo video que muestra burlas y gestos obscenos de empleados contra Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas.

Se difundió un nuevo video de seguridad del bar en Ipanema, Río de Janeiro, donde Agostina Páez, la abogada e influencer argentina, fue detenida por realizar gestos racistas contra empleados del local. En la grabación se observa a los trabajadores intercambiando comentarios contra Páez, burlándose e incitando a un conflicto, lo que coincide con el relato de la argentina sobre provocaciones y gestos obscenos hacia ella y sus amigas. Su defensa ya solicitó el material, que podría aportar información clave a la causa.

El incidente ocurrió el 14 de enero, cuando Páez y sus amigas discutieron con el personal del bar al momento de pagar, tras denunciar un intento de estafa. Los videos que circularon en redes muestran gestos racistas de Páez, y la Justicia brasileña la acusa de injuria racial, con penas de 2 a 5 años sin posibilidad de fianza. Actualmente cumple arresto con tobillera electrónica y tiene retenido el pasaporte.

Además Punta del Este: hallaron con vida al turista argentino que estaba desaparecido

El consulado argentino confirmó que brindará asistencia, pero aclaró que no intervendrá en el proceso judicial. El caso tuvo repercusiones profesionales: una agencia de viajes retiró todo el contenido publicitario con Páez. La abogada, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, eliminó sus redes sociales y declaró sentirse "encerrada y con miedo" por su seguridad.

