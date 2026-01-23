Rio de Janeiro: se conoció un nuevo video del caso de la abogada detenida en Brasil

Embed

El incidente ocurrió el 14 de enero, cuando Páez y sus amigas discutieron con el personal del bar al momento de pagar, tras denunciar un intento de estafa. Los videos que circularon en redes muestran gestos racistas de Páez, y la Justicia brasileña la acusa de injuria racial, con penas de 2 a 5 años sin posibilidad de fianza. Actualmente cumple arresto con tobillera electrónica y tiene retenido el pasaporte.

El consulado argentino confirmó que brindará asistencia, pero aclaró que no intervendrá en el proceso judicial. El caso tuvo repercusiones profesionales: una agencia de viajes retiró todo el contenido publicitario con Páez. La abogada, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, eliminó sus redes sociales y declaró sentirse “encerrada y con miedo” por su seguridad.