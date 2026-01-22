Le pusieron tobillera electrónica a la abogada detenida por racismo en Brasil

La medida fue dispuesta por la Justicia brasileña con un plazo de 5 días para que se efectúe. Este proceso se llevó a cabo en el Centro de Monitoreo de Río de Janeiro, donde, según CNN Brasil, Agostina Páez se habría presentado voluntariamente para que le coloquen el dispositivo.

ssstwitter.com_1768832100887 El video de los gestos racistas de Agostina Páez a la salida del bar en Ipanema.

Páez fue imputada por injuria racial a través de los insultos y gestos discriminatorios a los empleados del bar. El hecho fue grabado y los vídeos se difundieron instantáneamente en las redes sociales. En medio de la viralización, la turista denunció que está siendo víctima de amenazas que ponen en riesgo su vida.

La Policía Civil de Brasil aseguró que recibieron la denuncia y que se encuentra bajo investigación. Además, la mujer abandonó el departamento en el que se alojaba luego de señalar que ingresaron dos hombres que simulaban ser efectivos policiales.

La investigación se encuentra en su etapa final y se espera que el expediente sea elevado al Ministerio Público en los próximos días, aunque todavía falta tomar nuevas declaraciones del denunciante y otros testigos del hecho.