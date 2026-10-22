Terminó el juicio por la muerte de Maradona y el veredicto ya tiene fecha

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro absolvió al médico Pedro Di Spagna y anunció que dará a conocer el fallo sobre los otros seis imputados el 22 de diciembre de 2026, a las 12.
El juicio por la muerte de Diego Maradona llegó a su fin este jueves y el veredicto se conocerá el próximo 22 de diciembre, a las 12. Así lo anunció el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, Alberto Gaig, quien explicó que los jueces necesitan tiempo para analizar las pruebas y resolver la situación de los acusados.
Antes de retirarse a deliberar, Gaig destacó la complejidad y la repercusión pública del proceso. “Fue un juicio particularmente extenso, complejo y de repercusión pública. Poco habitual”, expresó. Luego, reconoció los momentos de tensión entre las partes y agradeció el trabajo de las fiscalías, las querellas, las defensas, los funcionarios, el personal de seguridad y los periodistas.
El tribunal absolvió al médico clínico Pedro Di Spagna y continuará deliberando sobre los otros seis imputados.
El presidente del tribunal remarcó que la extensión del debate y el volumen de las pruebas requieren un análisis exhaustivo antes de tomar una decisión. Por ese motivo, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón fijaron la fecha para la lectura del fallo. La resolución definirá la situación judicial de los profesionales acusados por sus responsabilidades en la atención médica de Maradona, que murió el 25 de noviembre de 2020.
La última audiencia estuvo marcada por la emoción de Dalma y Gianinna Maradona, que acompañaron el cierre del debate junto a otros familiares. “Lo único que quiero pedirles es que mi papá tenga justicia, por favor”, dijo Dalma entre lágrimas. La hija del Diez también cuestionó los comentarios que, según sostuvo, debieron escuchar durante el proceso y remarcó que su padre merece justicia como cualquier otra persona.
Por su parte, Jana Maradona reconoció que el juicio no le devolverá a su padre, pero destacó la importancia de buscar la verdad. Agradeció el trabajo de sus abogados y de la fiscalía, y expresó su respeto hacia los imputados y los profesionales involucrados. Al terminar, dedicó unas palabras a su padre: “Te extraño y te amo con todo mi corazón”. Mientras Dalma hablaba, también lloraban Gianinna, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda.
Después de las intervenciones de las hijas, los acusados tuvieron la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Agustina Cosachov y Leopoldo Luque lamentaron la muerte de Maradona y expresaron su acompañamiento a la familia. El neurocirujano reiteró su postura: “Soy inocente. Defendí mi inocencia durante todas las jornadas, y lo vuelvo a reiterar”. Ricardo Almirón, en tanto, dijo tener la conciencia tranquila y pidió recuperar su libertad para mantener a su familia.
Mariano Perroni también expresó su solidaridad con los familiares, mientras que Nancy Forlini y Carlos Díaz optaron por no hablar ante los jueces. Di Spagna, quien ya fue absuelto por el tribunal, tampoco hizo uso de ese derecho. Ahora, los magistrados deberán evaluar las pruebas y definir la situación de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.
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