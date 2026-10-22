Terminó el juicio por la muerte de Maradona y el veredicto ya tiene fecha

El dolor de las hijas de Diego y las últimas palabras de los acusados

La última audiencia estuvo marcada por la emoción de Dalma y Gianinna Maradona, que acompañaron el cierre del debate junto a otros familiares. “Lo único que quiero pedirles es que mi papá tenga justicia, por favor”, dijo Dalma entre lágrimas. La hija del Diez también cuestionó los comentarios que, según sostuvo, debieron escuchar durante el proceso y remarcó que su padre merece justicia como cualquier otra persona.

Dalma y Gianinna expresaron su deseo de justicia tras el juicio.

Por su parte, Jana Maradona reconoció que el juicio no le devolverá a su padre, pero destacó la importancia de buscar la verdad. Agradeció el trabajo de sus abogados y de la fiscalía, y expresó su respeto hacia los imputados y los profesionales involucrados. Al terminar, dedicó unas palabras a su padre: “Te extraño y te amo con todo mi corazón”. Mientras Dalma hablaba, también lloraban Gianinna, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda.

Después de las intervenciones de las hijas, los acusados tuvieron la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Agustina Cosachov y Leopoldo Luque lamentaron la muerte de Maradona y expresaron su acompañamiento a la familia. El neurocirujano reiteró su postura: “Soy inocente. Defendí mi inocencia durante todas las jornadas, y lo vuelvo a reiterar”. Ricardo Almirón, en tanto, dijo tener la conciencia tranquila y pidió recuperar su libertad para mantener a su familia.

Mariano Perroni también expresó su solidaridad con los familiares, mientras que Nancy Forlini y Carlos Díaz optaron por no hablar ante los jueces. Di Spagna, quien ya fue absuelto por el tribunal, tampoco hizo uso de ese derecho. Ahora, los magistrados deberán evaluar las pruebas y definir la situación de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni.