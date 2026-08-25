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Vaca Muerta: un operario murió y otro resultó herido tras un accidente

El trágico episodio ocurrió en una de las plantas de YPF en Neuquén y fue provocado por una falla en una línea de gas. La empresa emitió un comunicado.

En una de las plantas de YPF en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, un operario murió y otro resultó gravemente herido en un accidente registrado durante la tarde de este martes. El herido fue trasladado por vía aérea a un hospital.

El accidente fue provocado por una falla en una línea de gas. Según algunas versiones, todo terminó en la descompresión de un caño que provocó el accidente fatal.

“YPF informa que se registró un incidente en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF en la provincia del Neuquén”, informó la perolera estatal a través de un comunicado.

“Ante la situación, la compañía desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia. El incidente ya se encuentra controlado”, completaron.

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La postura del gremio

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa se pronunció sobre el hecho y aclaró que las víctimas no son trabajadores amparados por convenio colectivo.

De todos modos, el gremio informó que puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para colaborar en la atención de la situación, y expresó su acompañamiento a la familia del operario fallecido.

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